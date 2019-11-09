"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в одиннадцатом выпуске

Узнайте, кому достались черные фартуки

"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 11 выпуске Фото: instagram.com/masterchefstb

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9-й сезон покидает все больше участников. На минувшей неделе зрители кулинарного шоу попрощались с Элеонорой Зубенко. Для кого сегодняшний эфир стал последним, читайте далее в материале.

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В одиннадцатом выпуске "МастерШеф" участники разбивались на пары и полагались друг на друга. Им нужно было приготовить ресторанное блюдо, воспользовавшись только тремя подсказками. С поставленной задачей справились не все, и аутсайдеры надели черные фартуки.

Под угрозой вылета сегодня, 8 ноября, оказались Руслан Лучков, Андрей Боденко, Петр Косовский и Сергей Денисов. Им предстояло определить блюдо, его ингредиенты и презентацию вслепую. На это у ребят было также три попытки.

Каждый из претендентов на вылет постарался на отлично. Судьи "МастерШеф" похвалили блюда, приготовленные конкурсантами, и отметили их сходство с оригиналами.

По итогам битвы черных фартуков 11 выпуска шоу "МастерШеф" не покинул никто.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

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