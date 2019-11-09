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"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в одиннадцатом выпуске

Узнайте, кому достались черные фартуки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:22
"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 11 выпуске
"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в 11 выпуске
Фото: instagram.com/masterchefstb

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9-й сезон покидает все больше участников. На минувшей неделе зрители кулинарного шоу попрощались с Элеонорой Зубенко. Для кого сегодняшний эфир стал последним, читайте далее в материале.

Смотрите сюжет о самом большом в мире сэндвиче:

В одиннадцатом выпуске "МастерШеф" участники разбивались на пары и полагались друг на друга. Им нужно было приготовить ресторанное блюдо, воспользовавшись только тремя подсказками. С поставленной задачей справились не все, и аутсайдеры надели черные фартуки.

Под угрозой вылета сегодня, 8 ноября, оказались Руслан Лучков, Андрей Боденко, Петр Косовский и Сергей Денисов. Им предстояло определить блюдо, его ингредиенты и презентацию вслепую. На это у ребят было также три попытки.

Каждый из претендентов на вылет постарался на отлично. Судьи "МастерШеф" похвалили блюда, приготовленные конкурсантами, и отметили их сходство с оригиналами.

По итогам битвы черных фартуков 11 выпуска шоу "МастерШеф" не покинул никто.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Анастасия Погосова
  5. Руслан Лучков
  6. Руслан Шилин
  7. Лиля Сорокина
  8. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  9. Петр Косовский
  10. Андрей Боденко
  11. Александра Ефименко

Также не пропустите подробности одиннадцатого выпуска шоу "МастерШеф".

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