"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в одиннадцатом выпуске
Узнайте, кому достались черные фартуки
С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9-й сезон покидает все больше участников. На минувшей неделе зрители кулинарного шоу попрощались с Элеонорой Зубенко. Для кого сегодняшний эфир стал последним, читайте далее в материале.
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В одиннадцатом выпуске "МастерШеф" участники разбивались на пары и полагались друг на друга. Им нужно было приготовить ресторанное блюдо, воспользовавшись только тремя подсказками. С поставленной задачей справились не все, и аутсайдеры надели черные фартуки.
Под угрозой вылета сегодня, 8 ноября, оказались Руслан Лучков, Андрей Боденко, Петр Косовский и Сергей Денисов. Им предстояло определить блюдо, его ингредиенты и презентацию вслепую. На это у ребят было также три попытки.
Каждый из претендентов на вылет постарался на отлично. Судьи "МастерШеф" похвалили блюда, приготовленные конкурсантами, и отметили их сходство с оригиналами.
По итогам битвы черных фартуков 11 выпуска шоу "МастерШеф" не покинул никто.
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
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