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"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в пятом выпуске

В пятом выпуске судьи отправили домой двоих участниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01
Владимир Лялин
Владимир Лялин
Фото: Instagram.com

В пятницу, 27 сентября, прошел пятый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. С каждым разом участников становится все меньше, а условия – жестче. На протяжении всего четвертого выпуска кулинары-аматоры боролись за право остаться в проекте.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В пятом выпуске шоу покинул Владимир Лялин. Кулинар-аматор с самого начала испытаний получил черный фартук – по решению капитана Юлии Акименко. В финальной битве "черных" Владимир конкурировал с двумя девушками Юлией и Элеонорой, а также двумя мужчинами – Петром и Русланом.

Владимиру достались не совсем подходящие продукты, а самая главная проблема заключалась в сыре, который ему нужно было соскрести из замороженного теста для пиццы. Участник в качестве финального блюда выбрал киш с фаршем. И это было его фатальное решение. Пирог совсем не испекся и получился сырым, за что судьи проекта "МастерШеф" отправили его домой.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Элеонора Зубенко
  2. Сергей Денисов
  3. Юлия Клименко
  4. Артем Янковой
  5. Юлия Акименко
  6. Анастасия Погосова
  7. Руслан Лучков
  8. Руслан Шилин
  9. Назар Виткович
  10. Лиля Сорокина
  11. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  12. Петр Косовский
  13. Андрей Боденко
  14. Александра Ефименко
  15. Мария Кобзева

Все подробности пятого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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