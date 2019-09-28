"МастерШеф" 9-й сезон: кто покинул шоу в пятом выпуске
В пятом выпуске судьи отправили домой двоих участниц
В пятницу, 27 сентября, прошел пятый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. С каждым разом участников становится все меньше, а условия – жестче. На протяжении всего четвертого выпуска кулинары-аматоры боролись за право остаться в проекте.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
В пятом выпуске шоу покинул Владимир Лялин. Кулинар-аматор с самого начала испытаний получил черный фартук – по решению капитана Юлии Акименко. В финальной битве "черных" Владимир конкурировал с двумя девушками Юлией и Элеонорой, а также двумя мужчинами – Петром и Русланом.
Владимиру достались не совсем подходящие продукты, а самая главная проблема заключалась в сыре, который ему нужно было соскрести из замороженного теста для пиццы. Участник в качестве финального блюда выбрал киш с фаршем. И это было его фатальное решение. Пирог совсем не испекся и получился сырым, за что судьи проекта "МастерШеф" отправили его домой.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Юлия Клименко
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Назар Виткович
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
- Мария Кобзева
Все подробности пятого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
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