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"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

Узнайте, как прошел самый жуткий эфир кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:45
"МастерШеф" 9 сезон: 10 выпуск
"МастерШеф" 9 сезон: 10 выпуск
Фото: instagram.com/masterchefstb

В пятницу, 1 ноября, состоялся 10 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон, который ранее покинула еще одна участница. На проект пришли экстрасенсы, для которых участники готовили стол фуршет. О том, как прошел эфир, и кто из кулинаров-аматоров покинул шоу, читайте далее.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

На этот раз на кухне "МастерШеф" все три испытания были посвящены Хэллоуину. Участники должны были приготовить самые "кошмарные" блюда.

Первое испытание – "ужасные" рецепты

Первый конкурс требовал от кулинаров воплотить их самые жуткие страхи на тарелке. Гробы, трупы, кровь и пауки – фантазия поваров разыгралась не на шутку.

"Я насекомых не боюсь. Я однажды откормила гусеницу и из нее выросла бабочка с черепом на спине", – делится Юлия, которая испекла десерт в виде кровавого сердца.

Автором самого страшного и самого вкусного блюда по мнению судей стал Руслан.

Второе испытание – накормить экстрасенсов

Задачей второго конкурса было приготовить фуршет для известных экстрасенсов. Участники разбились на две группы и принялись обдумывать меню из закуски, основного блюда и десерта.

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Звездные финалисты "Битвы экстрасенсов" не только оценивали угощения красной и синей команд, но и рассказывали о характере и судьбе конкурсантов, приготовивших лакомства.

Так, Сергея экстрасенсы назвали лидером с желанием поучать других, а Юлию – амбициозной и влюбленной. Соте из морепродуктов красной команды удовлетворило экстрасенсов, а в чизкейке Александры маги почувствовали желание кардинально изменить жизнь.

Лучший шведский стол по мнению экстрасенсов был у синей команды во главе с Петром.

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Финальная битва черных фартуков

Битва черных фартуков стала финальным испытанием хэллоуинского выпуска. Участникам нужно было за четыре минуты собрать необходимые продукты в темной комнате. Готовить блюдо они также должны были без света.

Отметим, что черные фартуки от судей получили Эля, Юлия, Анастасия и Андрей. На приготовление у конкурсантов был всего час. Юлия, которой не удалось отыскать специальную светящуюся палочку, подучила коробок спичек, с помощью которого стряпала в темноте.

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Суп с раками у Эли не удался, при этом раки, по словам Эктора, получились очень вкусными. Паштет из куриной печени с раками и бататом от Юлии заслужил похвалу, ровно как и французское блюдо Анастасии. А вот Андрей, который также приготовил крем-суп из мидий с цукини и пастой, постарался не на полную.

После дегустации Юля и Настя получили белые фартуки. Эля и Андрей оба приготовили супы, что было не лучшей идеей для битвы, на которой нужно удивлять. Только один "супик" спас своего создателя от вылета. Проект "МастерШеф" 9 сезон в 10 выпуске покинула Элеонора Зубенко.

Элеонора Зубенко
Элеонора Зубенко
Фото: instagram.com/masterchefstb

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Анастасия Погосова
  5. Руслан Лучков
  6. Руслан Шилин
  7. Лиля Сорокина
  8. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  9. Петр Косовский
  10. Андрей Боденко
  11. Александра Ефименко

О том, как прошел девятый выпуск "МастерШеф" 9-й сезон, читайте здесь.

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