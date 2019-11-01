"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

Узнайте, как прошел самый жуткий эфир кулинарного шоу

"МастерШеф" 9 сезон: 10 выпуск Фото: instagram.com/masterchefstb

В пятницу, 1 ноября, состоялся 10 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон, который ранее покинула еще одна участница. На проект пришли экстрасенсы, для которых участники готовили стол фуршет. О том, как прошел эфир, и кто из кулинаров-аматоров покинул шоу, читайте далее.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

На этот раз на кухне "МастерШеф" все три испытания были посвящены Хэллоуину. Участники должны были приготовить самые "кошмарные" блюда.

Первое испытание – "ужасные" рецепты

Первый конкурс требовал от кулинаров воплотить их самые жуткие страхи на тарелке. Гробы, трупы, кровь и пауки – фантазия поваров разыгралась не на шутку.

"Я насекомых не боюсь. Я однажды откормила гусеницу и из нее выросла бабочка с черепом на спине", – делится Юлия, которая испекла десерт в виде кровавого сердца.

Автором самого страшного и самого вкусного блюда по мнению судей стал Руслан.

Второе испытание – накормить экстрасенсов

Задачей второго конкурса было приготовить фуршет для известных экстрасенсов. Участники разбились на две группы и принялись обдумывать меню из закуски, основного блюда и десерта.

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Звездные финалисты "Битвы экстрасенсов" не только оценивали угощения красной и синей команд, но и рассказывали о характере и судьбе конкурсантов, приготовивших лакомства.

Так, Сергея экстрасенсы назвали лидером с желанием поучать других, а Юлию – амбициозной и влюбленной. Соте из морепродуктов красной команды удовлетворило экстрасенсов, а в чизкейке Александры маги почувствовали желание кардинально изменить жизнь.

Лучший шведский стол по мнению экстрасенсов был у синей команды во главе с Петром.

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Финальная битва черных фартуков

Битва черных фартуков стала финальным испытанием хэллоуинского выпуска. Участникам нужно было за четыре минуты собрать необходимые продукты в темной комнате. Готовить блюдо они также должны были без света.

Отметим, что черные фартуки от судей получили Эля, Юлия, Анастасия и Андрей. На приготовление у конкурсантов был всего час. Юлия, которой не удалось отыскать специальную светящуюся палочку, подучила коробок спичек, с помощью которого стряпала в темноте.

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Суп с раками у Эли не удался, при этом раки, по словам Эктора, получились очень вкусными. Паштет из куриной печени с раками и бататом от Юлии заслужил похвалу, ровно как и французское блюдо Анастасии. А вот Андрей, который также приготовил крем-суп из мидий с цукини и пастой, постарался не на полную.

После дегустации Юля и Настя получили белые фартуки. Эля и Андрей оба приготовили супы, что было не лучшей идеей для битвы, на которой нужно удивлять. Только один "супик" спас своего создателя от вылета. Проект "МастерШеф" 9 сезон в 10 выпуске покинула Элеонора Зубенко.

Элеонора Зубенко Фото: instagram.com/masterchefstb

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

О том, как прошел девятый выпуск "МастерШеф" 9-й сезон, читайте здесь.

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