"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности одиннадцатого выпуска

На проекте появились любовные пары

"МастерШеф" 9 сезон: 11 выпуск Фото: instagram.com/masterchefstb

В пятницу, 8 ноября, прошел одиннадцатый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте все подробности эфира, а также, кто покинул проект на этот раз.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Одиннадцатый выпуск "МастерШеф" начался с конкурса, для которого всех участников поделили на пять команд. Им нужно было повторить десерт крамбл. Лучше всех с заданием справились "желтые" во главе с Лилией, которые заработали два балла.

По итогу, две команды отправились на балкон, а остальные три получили черные фартуки.

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Самый пикантный конкурс 9-го сезона "МастерШеф" под названием "Горячее сердце Эктора Хименеса-Браво" объединило кулинаров-аматоров в новые пары. Они отвечали на провокационные вопросы, и те, чьи ответы совпадали, должны были готовить вместе.

Согласно условиям второго задания, один участник в паре должен придумать ресторанное блюдо, но его половинка не будет знать ни рецепта, ни названия блюда. Конкурсанты могли оставлять партнерам подсказки в виде записок, в количестве не больше трех.

Примечательно, что все пары, кроме Петра и Юлии, между которыми в реальности есть романтические чувства, поняли друг друга и справились с задачей. Юля же нарядила Петра в черный фартук.

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В битве черных сошлись Андрей, Сергей, Петр и Руслан. Им предстояло определить блюдо, его ингредиенты и презентацию вслепую. На это у ребят было также три попытки.

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Все четверо кулинаров справились с заданием блестяще, отгадав составляющие и повторив вкус. Судьи вручили белые фартуки всем конкурсантам. Таким образом, шоу "МастерШеф" 9-й сезон в 11-м выпуске не покинул никто.

Ранее мы писали, как прошел десятый выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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