"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности пятого выпуска

Шоу покинул один участник

Судья "МастераШефа" Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 27 сентября, на телеканале СТБ прошел пятый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В первом испытании пятого эфира участники разделились на три команды – "красных", "синих" и "желтых". Но, в отличие от предыдущих выпусков, на этот раз судьи сами определяли капитанов и сделали ставки на девушках. После того, как капитаны выбрали к себе в команду участников, кулинары приступили к отгадыванию рецептов классических блюд.

27 Сен 2019 в 9:15 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Для каждой из команд работала плазма, на экранах которой транслировались зашифрованные общеизвестные рецепты. По этим изображениям участники поэтапно разгадывали, какие блюда нужно приготовить. Как всегда, было одно "но": изображения продуктов и девайсов появлялись на экране в хаотичном порядке. Разумеется, что все это изрядно путало кулинаров.

Как только участники догадывались, что за блюдо, должны были сказать название блюда Эктору. И если оно оказывалось не правильным, звездный судья давал команде черный фартук. В результате участникам нужно было приготовить такие блюда:

лазанью

крем-брюле

долму

селедку под шубою

винегрет

чили кон карне

лобио

шоколадный фондан

клэм-чаудер

салат "Цезарь"

Команды угадали по три названия и, распределив обязанности, приступили к готовке. Первыми вердикт выслушали желтые фартуки. Эктор отметил, что презентация лазаньи получилась привлекательной, но вот соуса болоньеза ему не хватило в блюде.

Также Эктор остался в восторге от чили кон карне, которое приготовил участник "синей" команды Сергей Денисов.

"Это лучший чили кон карне, который я пробовал", – восторженно сказал звездный шеф-повар. Не скупились на похвалу судьи и красной команде, грузинское лобио пришлось по вкусу Хименес-Браво. А вот крем-брюле Елизавета раскритиковала в пух и прах: "Я не буду это пробовать, потому что это не крем-брюле".

27 Сен 2019 в 10:08 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

После дегустации настал самый щепетильный момент – раздача черных фартуков. Поскольку команда "синих" справилась с заданием на все 100%, судьи отправили всех участников на балкон. Такая же участь ждала и на "желтых". А вот красным фартукам в этом испытании удача не улыбнулась и капитану Юлии пришлось принимать тяжелое решение – выбрать самых слабых кулинаров. Несмотря на романтические чувства, Юля вручила Петру Косовскому черный фартук за то, что он не справился с крем-брюле. Слабым звеном на ряду с Петей в этом конкурсе также оказались – Владимир Лялин и Руслан Шилин.

Выездное испытание в поселке под Киевом

Основная задача кулинаров в этом испытании – раздобыть продукты у местных жителей и, самое интересное, взять у людей заказ на приготовление блюда. На все про все судьи выделили аматорам три часа. Участники разбились на команды "красных" и "синих", а капитанами снова стали Элеонора и Юлия.

27 Сен 2019 в 10:24 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Кулинары зря времени не теряли и заходили в каждый дом, который попадался им на пути. В основном местные жители были щедры и давали все, что у них было в хозяйстве – сало, яйца, молоко, зелень, овощи и даже живую курицу! Некоторым членам команд пришлось в прямом смысле попотеть, в частности – Петра Косовского хозяин одного из домов в обмен на продукты попросил помыть машину и нарубить дров.

27 Сен 2019 в 11:00 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

В процессе предприимчивые участники выпрашивали у местных людей не только продукты, но и велосипеды с мопедами, чтобы с комфортом передвигаться по селу и минимизировать затраты времени. Среди предпочтений жителей села – традиционные украинские блюда – голубцы, борщ, блинчики, вареники, деруны, штрудель с мясом и яблоками, свекольник и салаты со свежих овощей.

Обе команды уложились в установленные временные рамки и приготовили свои кулинарные шедевры. По правилам испытания, теперь участники должны накормить местных жителей своей стряпней, а те, в свою очередь, – решить, какая из команд справилась с заданием лучше и отдать свой голос. Здешний народ был в восторге от такого шикарного обеда, особенное впечатление произвел на дегустаторов борщ, приготовленный участницей "синих" Киеу Тхук Ань. Девушка сама родом из Вьетнама, но ей удалось, как настоящей украинке, приготовить вкусное традиционное блюдо. Люди накормлены и пришло время голосования. В результате – 98 против 80 голосов. И победу в этом состязании одержала команда "синих", а это означает прямой путь на балкон.

Теперь "красным" нужно было выбрать два слабых члена команды и тут начался настоящий разлад. Почти единогласно участники определили два слабых игрока – капитана Элеонору, которая признала свою ошибку и и собирательницу трав Юлию.

Битва "черных" в супермаркете

И так – настал кульминационный момент пятого выпуска – битва черных фартуков. Руслан, Петр, Юлия, Элеонора и Владимир отправились в супермаркет, но не за продуктами!

27 Сен 2019 в 11:48 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Их ожидал сюрприз – один из участников "МастерШеф. Профессионалы" Константин Лайпаков провел "черным" мастер-класс по разделке курицы. После чего аматоры за 25 минут должны были повторить все увиденное мастерство. Быстрее всех и качественней справилась вегетарианка Юлия Клименко, за что Константин определил ей первое место и возможность выбрать в супермаркете мясо для своего будущего блюда.

Следующее испытание – почистить спаржу и сделать из него карпаччо. Лучшим в этом деле стал Владимир Лялин, а на последнем месте оказался Петр. И снова ребята получили свои места и продукты, с которых нужно будет готовить. В третьей экспресс-битве участники делали необычный десерт – кнели из маскарпоне и, разумеется, с этим нежным блюдом лучше всего справилась девушка – Юля. На этом этапе участники получили возможность выбрать сыры – за первое место давали пармезан, а вот Владимиру меньше всего повезло – ему пришлось сошкребать остатки сыра с замороженного теста для пиццы. С таким набором продуктов участники в черных фартуках вернулись на кухню и приступили к приготовлению своих финальных блюд.

Елизавета похвалила мясное блюдо Руслана и презентация также пришлась ей по вкусу. Картофельный гратен Петра пропекся, но Эктора расстроил выбор участника, ведь это одно из самых простых блюд. Настала очередь Владимира Ярославского дегустировать стейк ти-бон, который приготовила Юлия. Судья отметил, что прожарка идеальная, а пюре из чечевицы – необычное решение. Также с заданием справилась Элеонора. По словам судьи Елизаветы, утиная ножка удалась, но ей бы хотелось немного мягче вкуса. Единственным из пятерки "черных" с заданием не справился Владимир Лялин. Его киш с фаршем и спаржей совсем не пропекся, поэтому и покидает это шоу.

17 Сен 2019 в 8:43 PDT INSTAGRAM (@vladimirlyalin)

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Назар Виткович Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности четвертого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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