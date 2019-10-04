"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности шестого выпуска

Почему выпуск получился особенным, узнайте в нашем материале

Шестой выпуск шоу "МастерШеф" Фото: пресс-служба

В пятницу, 4 октября, на телеканале СТБ прошел шестой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось за несколько шагов до финала.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Каждый год проект "МастерШеф" дает все возможные условия для аматоров, чтобы научить их профессионально готовить. Для них проводят мастер-классы, приглашают именитых шефов, а также предоставляют огромное разнообразие продуктов. Но иногда это играет не на руку будущим поварам.

Самое сложное испытание шестого выпуска

В сегодняшнем выпуске участники впервые столкнулись с безотходным производством. Обычно во время готовки они совсем не задумываются о том, сколько продуктов тратят впустую. Выбрасывают целые овощи, выливают литры сливок, снова и снова перерабатывают блюда. Такая тактика наносит ущерб как бюджету, так и окружающей среде.

"Очень важно бережно относиться к продуктам. Сегодня весь мир стремится к безотходному производству. В сложившейся экологической ситуации мы просто обязаны задуматься о том, какой след после себя оставляем. Участникам тоже нужно научиться экономить и использовать весь кулинарный потенциал продуктов", – заявил Эктор Хименес-Браво.

В первом испытании каждый из кулинаров-аматоров должен был приготовить одно блюдо, любое на свое усмотрение. Но главная задача – оставить после себя как можно меньше отходов. Сложность возникла в том, чтобы придумать блюдо, которое меньше всего потребует ингредиентов. Все свои отходы участники не выбрасывал, а собирали в специальные емкости, чтобы судьи потом смогли взвесить. Ткук Ань удивила Эктора – всего 50 грамм пищевых отходов. "Я в это не верю!", – сказал шеф-повар.

4 Окт 2019 в 9:21 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Больше всего отходов получилось у травести-дивы Руслана – 962 грамма. На втором месте – Элеонора Зубенко (548 грамм), а на третьем – Андрей. Все эти участники автоматически получили черные фартуки, а судьи даже не стали дегустировать их блюда.

4 Окт 2019 в 10:11 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Что касается других участников, то их кулинарные шедевры судьи все таки попробовали. Шоколадный тарт попал в сердце Владимира Ярославского. Он удивился, что за час можно было приготовить такой десерт. Грибной крем-суп с морепродуктами, который приготовил Петр Косовский, порадовал Эктора, но его разочаровала презентация – блюдо было подано в десертной пиале и украшено креветками. Стюардесса Мария Кобзева признала поражение – она сама заявила, что рыба у нее не получилась и отговорила Елизавету пробовать кулинарный "позор", за что и получила черный фартук.

4 Окт 2019 в 9:54 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Испытание "Ревизор"

Все участники должны были подать одно и тоже блюдо – утиную грудку с вишневым соусом и тыквенным пюре, но готовили только кулинары в белых фартуках, а "черные" стали ревизорами – как только они видели ошибку во время кулинарного процесса, с помощью колокольчика сообщали Эктору. Если звездный судья подтверждал, что действительно совершена ошибка, то участники менялись местами – кулинар в белом фартуке становился ревизором, а "черный" занимал позицию повара. И снова, кто первый заметил ошибку, звонил в колокольчик и доносил Эктору на соперника. И так по кругу. В результате, по истечению времени, тот, кто оказался в роли ревизора и получил черный фартук.

4 Окт 2019 в 10:11 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

"Черные" участники всячески пытались подкопаться к любой маленькой оплошности – неправильный выбор продуктов и инструментов, несоблюдение всех процессов рецептуры, грязная рабочая поверхность и другие детали, которые, на первый взгляд, кажутся не такими уж существенными. Помимо основных правил, действовало еще одно – если ревизор вызвал Эктора, а тот не принял замечание, участник отправлялся на балкон с черным фартуком. Свои фатальные ошибки допустили четыре участника – два Руслана, Аннушка и Юлия.

Но это еще не все, кто после испытания должны получить черный фартук. После дегустации вердикт судьей был следующим – с заданием справились девять кулинаров, а вот Элеонора и Петр оказались слабым звеном в этом конкурсе. Веной всему послужила плохая презентация Элеоноры и оплошность Петра. Он в который раз страдает от романтических отношений с Юлией. Поскольку девушка не успела доделать вишневый соус, Петр поделился с ней, что очень разозлило Эктора. А Елизавета, в свою очередь, даже отказалась дегустировать соус Юлии Акименко.

4 Окт 2019 в 10:55 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

"У вас отличная грудка, но вы нарушили правила. Мы уже не в первый раз просим вас оставить личное за проектом, поэтому снимите белый фартук", – заявил звездный шеф-повар Петру.

Битва на выживание черных фартуков

Шести участникам предстоял сложный бой – снова завоевать право носить белый фартук. Кулинаров привезли в поселок под Киевом и поставили "невыполнимую" миссию – приготовить десерт. Но, по традиции, с определенными сложностями. "Черные" вытаскивали жребий и получали право на использование "транспортных средств", среди которых – велосипед, холодильник, полотно, бочка, тачка и коляска.

4 Окт 2019 в 11:09 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Меньше всего повезло Аннушке – именно ей попался холодильник на колесах. Отметим, что с помощью выбранных "транспортных средств" участники должны были раздобыть продукты для приготовления блюда, которые находились от кулинаров на расстоянии трех километров. Но и там для аматоров подготовили сюрприз – все продукты были упакованы в коробки и, что они берут, наверняка никто не знал. Перспектива приехать на кухню с одной мукой, никого из "черных" не устраивала.

После выезда за Киев, участники вернулись на кухню проекта, чтобы приготовить десерты из тех продуктов, которые они насобирали. Судьи выделили один час на кулинарный процесс "черным", а после у всех остальных участников была возможность сделать перерыв перед финальной дегустацией. Но кулинары вместо того, чтобы выдохнуть и расслабиться, рассорились между собой в пух и прах. Еще бы, ведь накал эмоций не шуточный, никто не желает покидать шоу! Участники на повышенных тонах высказали все свои недовольства друг другу. Больше всех досталось влюбленной паре – Юлии и Петру, поведение которых раздражает многих ребят.

После выяснения отношений наступил кульминационный момент шестого выпуска – дегустация десертов. Первыми услышать судьбоносный вердикт вышли парни. Елизавета Глинская взялась пробовать яблочный штрудель Артема Янкового. Вкус ее порадовал в целом, но начинка не была идеальной – маловато фруктов. Да и презентация десерта получила скорее негативный отзыв, чем похвалу. Следующим дегустацию провел Эктор. Ему пришлось оценивать грушевый тарт полицейского Петра. Десерт понравился, но с кремом участник не совсем справился – излишне взбил констинтенцию. Тарталетка с меренгой от травести-дивы Руслана порадовала Владимира. Некие замечания были у судьи, но тонкий вкус апельсина ему пришелся по душе.

Настал черед девушек презентовать свои лакомства. Апельсиново-шоколадный кекс собирательницы трав Юлии визуально привлек Эктора. Впрочем, девушка всегда умела удивлять неординарным подходом к оформлению блюд. Но она допустила ошибку – не карамелизировала грушу, поэтому тесто вышло слишком влажным. А вот своим выбором классической шарлотки Элеонора попала точно в цель. Все было почти идеально, за исключением начинки – Владимиру не хватило яблок.

Аннушки вьетнамского происхождения переживала за свой десерт, который получился необычным. Все потому, что ей не удалось раздобыть нужное количество масла и яиц. Но она вышла из положения, сделав постный бисквит с киви. Елизавета была удивлена, что с учетом тотальной нехватки ингредиентов возможно было приготовить подобное, но презентация огорчила судью. По ее словам, у десерта получился скудный вид.

В целом, все участники справились с заданием, учитывая уровень сложности. По словам Эктора, мелкие помарки совершили все шестеро участников, но домой так сегодня и никого не отправили.

"Да, вы все допустили мелкие ошибки, но с заданием справились практически все на одном уровне. Поэтому сегодня тот исключительный случай, когда никто не уезжает домой", – резюмировал Эктор Хименес-Браво.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Назар Виткович Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности пятого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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