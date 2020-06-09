"МастерШеф": фантастические булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво
Рецепт синнабонов со сливочным сыром в духовке
Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.
В этот раз судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом синнабонов: "Вы никогда в жизни не попробуете ничего вкуснее!"
"Синнабоны тают во рту, булочки с крем-сыром и корицей. Они сделают вас счастливыми, обожаемыми своей семьей и гостями", – заинтриговал Эктор.
Булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты на тесто:
- 250 мл молока
- 2 яйца комнатной темпаратуры
- 75 г сливочного масла комнатной температуры
- 520-600 г муки
- 100 г сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1 пакет активированных сухих дрожжей (7 г)
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Начинка:
- 200 г коричневого сахара
- 3 ст.л. молотой корицы
- 75 г мягкого сливочного масла
Глазурь (фростинг):
- 110 г мягкого крем-сыра
- 55 г мягкого сливочного масла
- 180 г сахарной пудры
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта
- 1/8 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко (теплое) добавьте дрожжи, не перемешивайте.
- Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца с смесью дрожжей, хорошо перемешайте и потом добавьте муку.
- Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне.
- Сбрызните маслом тесто и дайте отдохнуть, накрыв пленкой в теплом месте.
- В небольшой миске смешайте коричневый сахар, корицу и отложите.
- Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте 75 г сливочного масла и добавьте смесь корицы и коричневого сахара.
- Сделайте рулет, начиная с самой длинной стороны, получите рулет 45 см в длину.
- Нарежьте на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом и накройте пленкой. Дайте подойти в теплом месте на протяжении 45 минут.
- Нагрейте духовку до 200 ºС. Выпекайте синнабоны в центре духовки 15 минут.
Как сделать глазурь для синнабонов
Пока выпекаются булочки, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль до воздушного состояния.
Дайте синнабонам остыть 15-15 минут и смажьте еще теплые синнабоны глазурью (фростингом). Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептом булочек "Улитки". Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.
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