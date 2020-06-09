"МастерШеф": фантастические булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво

Рецепт синнабонов со сливочным сыром в духовке

Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.

В этот раз судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом синнабонов: "Вы никогда в жизни не попробуете ничего вкуснее!"

"Синнабоны тают во рту, булочки с крем-сыром и корицей. Они сделают вас счастливыми, обожаемыми своей семьей и гостями", – заинтриговал Эктор.

Булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво – судья кулинарного шоу "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты на тесто:

250 мл молока

2 яйца комнатной темпаратуры

75 г сливочного масла комнатной температуры

520-600 г муки

100 г сахара

1/2 ч.л. соли

1 пакет активированных сухих дрожжей (7 г)

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Начинка:

200 г коричневого сахара

3 ст.л. молотой корицы

75 г мягкого сливочного масла

Заготовки синнабонов Фото: пресс-служба СТБ

Глазурь (фростинг):

110 г мягкого крем-сыра

55 г мягкого сливочного масла

180 г сахарной пудры

1/2 ч.л. ванильного экстракта

1/8 ч.л. соли

Синнабоны с глазурью Фото: пресс-служба СТБ

Способ приготовления:

Нагрейте молоко (теплое) добавьте дрожжи, не перемешивайте. Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца с смесью дрожжей, хорошо перемешайте и потом добавьте муку. Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне. Сбрызните маслом тесто и дайте отдохнуть, накрыв пленкой в теплом месте. В небольшой миске смешайте коричневый сахар, корицу и отложите. Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте 75 г сливочного масла и добавьте смесь корицы и коричневого сахара. Сделайте рулет, начиная с самой длинной стороны, получите рулет 45 см в длину. Нарежьте на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом и накройте пленкой. Дайте подойти в теплом месте на протяжении 45 минут. Нагрейте духовку до 200 ºС. Выпекайте синнабоны в центре духовки 15 минут.

Как сделать глазурь для синнабонов

Пока выпекаются булочки, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль до воздушного состояния.

Дайте синнабонам остыть 15-15 минут и смажьте еще теплые синнабоны глазурью (фростингом). Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом булочек "Улитки". Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

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