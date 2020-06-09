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"МастерШеф": фантастические булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво

Сегодня, 15:24

Рецепт синнабонов со сливочным сыром в духовке

Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.

В этот раз судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом синнабонов: "Вы никогда в жизни не попробуете ничего вкуснее!"

"Синнабоны тают во рту, булочки с крем-сыром и корицей. Они сделают вас счастливыми, обожаемыми своей семьей и гостями", – заинтриговал Эктор.

Булочки с корицей от Эктора Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво – судья кулинарного шоу "МастерШеф"
Эктор Хименес-Браво – судья кулинарного шоу "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты на тесто:

  • 250 мл молока
  • 2 яйца комнатной темпаратуры
  • 75 г сливочного масла комнатной температуры
  • 520-600 г муки
  • 100 г сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 пакет активированных сухих дрожжей (7 г)

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Начинка:

  • 200 г коричневого сахара
  • 3 ст.л. молотой корицы
  • 75 г мягкого сливочного масла

Заготовки синнабонов
Заготовки синнабонов
Фото: пресс-служба СТБ

Глазурь (фростинг):

  • 110 г мягкого крем-сыра
  • 55 г мягкого сливочного масла
  • 180 г сахарной пудры
  • 1/2 ч.л. ванильного экстракта
  • 1/8 ч.л. соли

Синнабоны с глазурью
Синнабоны с глазурью
Фото: пресс-служба СТБ

Способ приготовления:

  1. Нагрейте молоко (теплое) добавьте дрожжи, не перемешивайте.
  2. Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца с смесью дрожжей, хорошо перемешайте и потом добавьте муку.
  3. Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне.
  4. Сбрызните маслом тесто и дайте отдохнуть, накрыв пленкой в теплом месте.
  5. В небольшой миске смешайте коричневый сахар, корицу и отложите.
  6. Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте 75 г сливочного масла и добавьте смесь корицы и коричневого сахара.
  7. Сделайте рулет, начиная с самой длинной стороны, получите рулет 45 см в длину.
  8. Нарежьте на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом и накройте пленкой. Дайте подойти в теплом месте на протяжении 45 минут.
  9. Нагрейте духовку до 200 ºС. Выпекайте синнабоны в центре духовки 15 минут.

Как сделать глазурь для синнабонов

Пока выпекаются булочки, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль до воздушного состояния.

Дайте синнабонам остыть 15-15 минут и смажьте еще теплые синнабоны глазурью (фростингом). Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом булочек "Улитки". Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

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Источник: Сегодня
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