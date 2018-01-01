МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": рецепт булочек для бургеров от Тани Куриленко
Финалистка шоу поделилась рецептом фирменных булочек
Участница "МастерШеф" Таня Куриленко, которая получила белый китель в 16-м выпуске, на своем Telegram-канале опубликовала рецепт ароматных булочек для бургеров. Таня отметила, что для начинки использовала бифштекс из говядины, салат айсберг, помидоры, красный лук, огурцы, плавленый сыр и апельсиново-медовую горчицу.
Булочки для бургера
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл
- дрожжи сухие – 10 г
- сахар – 30 г
- соль – 3 г
- сливочное масло – 25 г
- мука – 500 г
- кунжут – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Молоко подогрейте до температуры 36-37 °C.
- Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо вымесите и дайте отдохнуть 30 минут.
- Сформируйте будущие булочки.
- Смешайте воду и молоко в пропорции 1:1 и сбрызните смесью булочки. Дайте отдохнуть еще 15 минут.
- Еще раз сбрызните булочки молочной смесью и поставьте в духовку, разогретую до 200 C, на 20 минут.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".