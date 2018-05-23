"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": сегодня станет известно, кто из участников прошел в суперфинал

Судьи выберут участников, которые будут бороться за победу

Финалисты "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной" Фото: пресс-служба

В прошлом выпуске "МастерШеф" шесть счастливчиков получили свои именные кители. В финал прошли Настя Кобыляцкая, Каролина Залевская, Таня Куриленко, Юра Турчин, Саша Лукомский и Олег Пархоменко.

А в сегодняшнем выпуске "МастерШеф" станет известно, кто из них прошел в суперфинал.

"Чем меньше участников в проекте, тем суровее к ним устанавливаются требования. В финале мы уже не будем вручать никому черный фартук. За ошибку они будут сразу ехать домой", – говорит судья проекта Дмитрий Горовенко.

Сегодня судьи выберут суперфиналистов Фото: пресс-служба

В первом конкурсе участники найдут под коробками тот набор продуктов, с которыми они когда-то впервые пришла на кастинг. Но судьи хотят увидеть, чему участники научились на проекте, поэтому ожидают увидеть блюда высокого ресторанного уровня.

Во втором конкурсе подростки встретятся со своими самыми большими страхами, с которыми когда-то не справились во время проекта. У кого-то это будет задание на логику, у другого – работа с субпродуктами, а у третьего – дегустация блюда вслепую.

А в третьем испытании финалисты будут кормить звезд прошлых сезонов "МастерШеф". Кто достоин высокой оценки, решат Ольга Мартыновская, Асмик Гаспарян, Вова Троцкий, Пава, Катя Пескова, Наталья Левензон и Катерина Великая.

Кто покинет шоу за шаг до своей мечты, увидим уже сегодня на канале СТБ.

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".