"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": стало известно имя победительницы

В проекте одержала победу 17-летняя школьница из Харькова

Настя Кобыляцкая победила в шоу Фото: пресс-служба СТБ

30 мая в эфире телеканала СТБ состоялся суперфинал проекта "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной". Впервые в истории шоу участниками стали подростки возрастом 14-18 лет. За звание лучшего кулинара страны сражались три талантливые девушки: Каролина Залевская, Таня Куриленко и Настя Кобыляцкая.

По правилам суперфинала, за три часа участницам нужно приготовить три сложных блюда: закуску, основное и десерт. Как не раз настаивали судьи проекта, финальное меню должно отражать все навыки, приобретенные на проекте, соответствовать современным кулинарным техникам и тенденциям, быть сложным в приготовлении, и, естественно, вкусным.

Настя готовит основное блюдо Фото: пресс-служба СТБ

В итоге, Татьяну Литвинову, Эктора Хименес-Браво и Дмитрия Горовенко поразили блюда, приготовленные Настей Кобыляцкой! Именно она стала победительницей "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной".

Настя Кобыляцкая – 17-летняя школьница из Харькова. В суперфинале она приготовила на закуску - свекольно-гранатовые каннеллони с сыром горгонзола, малиново-свекольным муссом и молекулярным мхом, в качестве основного блюда – копченое каре ягненка с корочкой из гречки, пряных овощей и трав с лимонно-ванильным соусом и эмульсией из петрушки и мяты с роллами из цукини, наполненными муссом из рикотты и базилика, а на десерт – тарталетку из фундучного теста, заполненную карамельным кремом, пирожное шу с кракелином с кремами из белого и черного шоколада.

Настя получит ценные призы Фото: facebook.com/MasterChefUA

Как победитель "МастерШеф" Настя Кобыляцкая получит кубок проекта, приз 100 000 гривен, а также обучение в престижной кулинарной школе.

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: подростки готовят блюда:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: участники слушают вердикты судей:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: объявление победительницы: