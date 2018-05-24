"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": стало известно, кто из подростков прошел в суперфинал

Сегодня определилась тройка суперфиналистов

Финалисты шоу "МастерШеф - Кулинарный выпускной" Фото: stb.ua

Семнадцатый выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 23 мая. В предыдущем эфире определилась шестерка финалистов. Ими стали: Настя Кобыляцкая, Каролина Залевская, Таня Куриленко, Юра Турчин, Саша Лукомский и Олег Пархоменко. Сегодня они боролись за право пройти в суперфинал.

В первом конкурсе участники нашли под коробками тот набор продуктов, с которым они когда-то впервые пришли на кастинг. Судьи хотели увидеть, чему участники научились на проекте, поэтому ожидали попробовать блюда высокого ресторанного уровня, приготовленные из тех же ингредиентов.

Участники готовят свои блюда Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Чем меньше участников в проекте, тем суровее к ним устанавливаются требования. В финале мы уже не будем вручать никому черный фартук. За ошибку они будут сразу ехать домой", – подчеркнул судья проекта Дмитрий Горовенко.

Таня успешно приготовила блюдо и смогла превзойти саму себя. Кроме нее, на балкон поднялись: Настя, Каролина, Саша и Юра. Проект покинул Олег – его суп совершенно не впечатлил судей.

Олег покинул шоу Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе подростки встретились со своими самыми большими страхами, с которыми когда-то не справились во время проекта. У Насти это было задание на логику, у Тани – работа с субпродуктами, у Саши – ювелирная презентация, а у Каролины и Юры – дегустация блюда вслепую.

Подростки боролись со своими страхами Фото: facebook.com/MasterChefUA

Настя, Юра, Каролина и Таня сумели побороть свои кулинарные фобии и прошли в следующий этап. Хуже всего с заданием справился Саша Лукомский – парню не удалось достойно оформить миниатюрную презентацию. Судьи решили, что он должен отправиться домой.

Саша Лукомский покинул проект Фото: facebook.com/MasterChefUA

В третьем испытании финалисты кормили звезд прошлых сезонов "МастерШеф". Кто достоин высокой оценки, решали Вова Троцкий, Пава, Катя Пескова, Наталья Левензон и Катерина Великая.

Подростки выбрали себе помощников Фото: facebook.com/MasterChefUA

За 2 часа подростки должны были приготовить одно основное блюдо, закуску и десерт. Им помогали ранее выбывшие участники из 20-ки лучших. Гости голосовали за понравившиеся блюда деньгами.

На шоу пришли участники прошлых сезонов Фото: facebook.com/MasterChefUA

Меньше всего денег заработал Юра – финалисты прошлых сезонов оставили ему около 900 гривен, в то время как все девушки заработали больше тысячи. В итоге суперфиналистами шоу стали Таня, Настя и Каролина.

Юра покинул проект за шаг до суперфинала Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть финал онлайн: подростки готовят блюдо с первого кастинга:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть финал онлайн: участники борются с кулинарными страхами:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть финал онлайн: юные кулинары угощают звездных гостей: