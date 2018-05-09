"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в 15-м выпуске гостем шоу станет известный футбольный тренер

Наставник ФК "Шахтер" Паулу Фонсека посетил съемки "МастерШеф"

Паулу Фонсека на "МастерШеф" Фото: stb.ua

Кулинарное шоу "МастерШеф" с подростками уже движется к финалу. И теперь изо дня в день участники показывают, чему смогли научиться за долгие месяцы проекта. Один из самых ответственных этапов в шоу – это угощение для посольств.

В прошлых сезонах "МастерШеф" в гости приезжали дипломаты из Франции и Великобритании. А в сегодняшней программе подростки будут кормить посольства Португалии и Бразилии. Кроме того, к подросткам приедут Вице-мисс Вселенная-2016 Рахель Пелиссье, а также главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека.

Подростки готовили под руководством бывших участников "МастерШей" Фото: stb.ua

Готовить для таких гостей – серьезное дело, но подросткам помогут их капитаны: Вадим Бжезинский (Пава), и Михаил Грушецкий. Обе команды должны приготовить изысканное меню, состоящее из закусок, основных блюд и десертов.

"Для меня это совершенно новый опыт. Ранее я никогда не участвовал в таких проектах. Отлично провел вечер, встретился с португальцами и бразильцами, живущими в Украине. Также интересно было попробовать блюда, приготовленные детьми. Скажу честно, они меня удивили!" – говорит главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Подростки удивили своими блюдам иностранцев Фото: stb.ua

Напомним, в четырнадцатом выпуске "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" юные кулинары стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".