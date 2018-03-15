"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в седьмом выпуске подростки попали в "Матрицу"

Юные кулинары попробовали себя в роли бит-мейкеров, окунулись в мир "Матрицы" и даже заплакали

Седьмой выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 14 марта. В первом конкурсе судьи разделили подростков на две команды. Капитаном "красной" команды стал Юра, а "синей" – Таня.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Каждая команда должна была приготовить по одному блюду. "Красным" достался яблочный штрудель, а "синим" – котлета по-киевски. Сложность испытания заключалась в том, что название блюда знали только капитаны и су-шефы. Остальные участники команды должны были приготовить его, слушая звуки, доносящиеся из кухни через колонку. Чтобы лидеры не подсказывали своим товарищам, им надели на лица специальные черные повязки.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Участники "синей" команды довольно быстро угадали нужный рецепт, а "красные" очень долго колебались между штруделем, яблочным пирогом и тортом "Наполеон". В итоге они испекли два десерта: "Наполеон" и штрудель. Яблочный рулет "красным" не удался, поэтому они решили подать судьям торт. Из-за того, что участники приготовили неправильное блюдо, жюри не стали его дегустировать. Победа досталась "синим", которые отлично справились с заданием.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Капитан "красной" команды Юра решил, что виноват в проигрыше, и надел черный фартук на себя. Еще один черный фартук достался Олегу, который подал идею приготовить "Наполеон".

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе подростки должны были накормить своих одноклассников. Судьи поручили приготовить им по три десерта под руководством финалисток "МастерШеф" Натальи Левензон (капитан "красных") и Катерины Песковой (капитан "синих"). Всего юным кулинарам следовало подать по 17 порций каждого блюда.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Наталья Левензон решила сделать ставку на классические десерты из привычных всем ингредиентов, а Катерина Пескова – на оригинальные сочетания продуктов и эффектную подачу.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

После дегустации большинство гостей проголосовало за десерты "синей" команды (капитан – Катерина Пескова). Ее участники победили со счетом 14:3. В "красной" команде черные фартуки получили Саша и Геворг – другие участники решили, что парни справились с заданием хуже всего.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

На "битве черных фартуков" подростки готовили супы. В начале испытания Эктор выдал им фишки разного цвета. Участники имели право работать лишь тогда, когда на специальном "светофоре" загорались огни цвета их фишки.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во время оглашения вердиктов судьи похвалили блюда Олега и Саши. Суп Юры показался жюри слишком жирным, а блюдо Геворга они вообще отказался пробовать, так как парень разобрал рыбу для супа руками.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Тем не менее, судьи решили дать Юре еще один шанс и оставили его в проекте. От волнения парень не сумел сдержать слезы. Геворгу Галстяну повезло меньше – он покинул шоу в седьмом выпуске.

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 7 выпуск смотреть онлайн: подростки угадывают блюда:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 7 выпуск смотреть онлайн: юные кулинары готовят десерты:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 7 выпуск смотреть онлайн: "битва черных фартуков":

Напомним, ранее победитель "МастерШеф" 7 сезон рассказал об участии в проекте и странных блюдах. А украинка Екатерина Гринюх вошла в финал итальянского "МастерШефа".