"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в восьмом выпуске подростки стали героями фильмов ужасов

Сегодня, 00:14

Юные кулинары боролись со своими фобиями

В седьмом выпуске юные кулинары готовили тараканов и червяков Фото: facebook.com/MasterChefUA
В седьмом выпуске юные кулинары готовили тараканов и червяков Фото: facebook.com/MasterChefUA

Восьмой выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 21 марта. Первым испытанием для подростков стала "Темная комната". Это конкурс, в котором судьи проверяют участников не только на кулинарный талант, но и на смелость. Юным поварам предстояло в кромешной темноте выбрать пять продуктов, чтобы приготовить блюдо французской кухни. Среди ингредиентов можно было найти зоофобусов, тараканов, печень и кишки.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Многие участники нормально перенесли это испытание, но некоторые впечатлительные подростки едва не потеряли сознание от страха. Так, Саша Лукомский в красках представил себя главным героем фильма ужасов, а Ярослав Гринчук не сумел справиться с нервами и получил черный фартук в самом начале конкурса.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Лучшее блюдо приготовила Настя – ее изысканный французский десерт приятно удивил судей. А черные фартуки надели сразу четыре участника: Ярик, Артур, Лиза и Наташа.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

В следующем конкурсе судьи разделили подростков на три команды. Капитанами стали Настя, Лиза и Олег. Каждой команде нужно было приготовить по одному блюду. Их названия знали только капитаны и су-шефы. Чтобы объяснить другим участникам рецепт, они могли сделать всего лишь пять фотографий процесса приготовления. Снимать финальный результат запрещалось.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Победу в испытании одержала "желтая" команда под руководством Олега. "Красные" (лидер – Настя) тоже поднялись на балкон. А капитан проигравших "синих" Лиза отправила на "битву черных" Юру. 

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Сразиться в "битве черных фартуков" вышли шесть участников. Юным кулинарам нужно было приготовить блюда итальянской кухни на высоте более двух метров. Чтобы дотянуться к рабочим поверхностям, им следовало забраться на специальный куб. Но проблема заключалась в том, что судьи выдали подросткам всего две такие подставки, поэтому кулинарам приходилось договариваться и работать по очереди.

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Фото: stb.ua

Хуже всего с заданием справились Лиза Дидковская и Ярик Гринчук. Суп Лизы получился чересчур густым, а Ярик добавил слишком много муки в картофельные ньокки. Судьи решили, что эти участники должны покинуть проект в восьмом выпуске. 

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Фото: stb.ua

Напомним, ранее победитель "МастерШеф" 7 сезон рассказал об участии в проекте и странных блюдах. А украинка Екатерина Гринюх вошла в финал итальянского "МастерШефа"

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 8 выпуск смотреть онлайн: подростки в "темной комнате":

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 8 выпуск смотреть онлайн: юные кулинары готовят по фото:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 8 выпуск смотреть онлайн: "битва черных фартуков":
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Источник:

"Сегодня"

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