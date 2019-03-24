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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в четвертом выпуске

Судьи исключили еще одного участника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:05
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Четвертый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 23 марта. Поваров ждали трудные испытания: им пришлось приготовить изысканный ужин для победителей прошлых сезонов, повторить знаменитый исторический путь "из варяг в греки" и создать сладкие копии бытовых вещей - щетки для обуви, елочной игрушки, мыльницы с брусочком мыла, стаканчика с ушными палочками и набора акварельных красок.

После битвы черных фартуков шоу покинул Артем Кинаш. Несмотря на то, что парень является профессиональным кондитером, судьи назвали его десерт "сладким конструктором" с несбалансированным вкусом. 

Артем Кинаш покинул проект
Артем Кинаш покинул проект
Фото: пресс-служба СТБ

Вне проекта этот 19-летний харьковчанин готовит десерты на заказ, его кулинарная мечта – давать свои мастер-классы. По образованию Артем – технолог пищевой промышленности.

Занимается десертами, ему это приносит большое удовольствие. Считает себя творческим человеком, поэтому любит создавать интересные презентации в минималистическом стиле. Для развития Артем посещает кондитерские  курсы, и даже учился в академии Эктора Хименеса-Браво.

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн битву черных фартуков:

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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МастерШеф кулинарное шоу
Источник: Сегодня
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