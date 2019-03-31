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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Участников ждала необычная битва черных фартуков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10
Джорди Крус с капитанами команд
Джорди Крус с капитанами команд
Фото: пресс-служба СТБ

Пятый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 30 марта. В нем кулинары поучаствовали в мастер-классе обладателя четырех звезд Мишлен Джорди Круса и накормили киевских школьников изысканными ресторанными блюдами.

На битву черных фартуков в этом эфире попали четыре участника: Паша, Юля, Алик и Саша. Кулинаров ждало сложное испытание: им следовало приготовить миниатюрную копию любого классического блюда. Для этого участникам даже пришлось воспользоваться лупой. Впрочем, с "ювелирным" заданием успешно справились все кулинары. Таким образом, в пятом выпуске проект не покинул никто.

На проект пришел именитый шеф-повар
На проект пришел именитый шеф-повар
Фото: пресс-служба СТБ

На шоу снова осталось 13 человек, и не все были рады такому решению судей. Ведь кто-то прошел сложный путь в конкурсах и победил, а кто-то очень старался обойти соперников на последнем испытании.

Неизвестно, сделают ли такой подарок жюри в следующих выпусках. Ясно одно – дальше станет только сложнее, а конкуренция будет расти.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн битву черных фартуков 5-го выпуска:

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Источник: Сегодня
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