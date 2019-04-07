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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в шестом выпуске

Судьи исключили еще одного повара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:15
Судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Шестой выпуск кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" появился в эфире 6 апреля. Кулинарам пришлось зарабатывать деньги на продукты и девайсы, продавая свои блюда судье проекта Эктору Хименес-Браво. Чтобы выиграть, в ход шли любые средства: некоторые повара не постеснялись даже писать доносы на своих коллег.

В конце выпуска участников традиционно ждала битва черных фартуков. Чтобы остаться на "МастерШеф" тройке худших участников пришлось пройти тест на стрессоустойчивость и несокрушимость. Судьи поручили им приготовить свое коронное блюдо и поместить его в обычную стеклянную банку с крышкой. Дело в том, что еда в банке – популярный тренд на Западе. Повара должны были взять за основу эту идею и дополнить ее своими оригинальными рецептами и презентациями.

Надежда Борис покинула проект
Надежда Борис покинула проект
Фото: пресс-служба СТБ

Хуже всего с заданием справилась Надежда Борис из Ивано-Франковска, которую называли "душой сезона". Именно она покинула проект в шестом выпуске. Теперь на "МастерШеф. Профессионалы" осталось 12 участников.

Надежда Борис – повар в духовной семинарии. Увлекается живописью, рисует природу и людей. Каждый день готовит для двух сотен семинаристов и священников, и очень любит свое место работы. Надежда специализируется на украинской кухне. Она работала поваром в Европе и в Ивано-Франковске. В случае выигрыша женщина планировала потратить деньги на создание школы для будущих поваров и на благотворительность.

"МастерШеф. Профессионалы": битва черных фартуков 6-го выпуска:

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

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Источник: Сегодня
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