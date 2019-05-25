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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в тринадцатом выпуске

Еще один участник ушел за шаг до финала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:44
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Тринадцатый эфир кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" показали 25 мая. В этом выпуске участники угадывали классические блюда, а также пытались удивить сотрудников французского посольства блюдами высокой кухни. 

На битву черных фартуков, последнюю в этом сезоне, попали три участника: Алик Мкртчян, Катерина Пескова и Павел Ключник. Задания конкурса определял барабан – какой сектор выпадал кулинарам, то блюдо они и должны были приготовить. Фортуна оказалась наименее благосклонной к Павлу Ключнику – именно он покинул проект в тринадцатом выпуске. 

Павел Ключник покинул проект за шаг до финала
Павел Ключник покинул проект за шаг до финала
Фото: пресс-служба СТБ

Павел Ключник – шеф-повар в столичном ресторане. Его кулинарная мечта – продемонстрировать зрителям и коллегам, что он лучший профессиональный повар страны. Его с детства привлекала кухня. Пятнадцать лет назад окончил платную специализированную школу поваров, чтобы получить достойные кулинарные знания.

Работал поваром в пиццерии, гостинице, кафе, ресторанах. Однажды Павла пригласили стать личным поваром, он согласился. За время работы в семье он объездил много стран, познакомился с меню лучших ресторанов мира. Спустя несколько лет вернулся на ресторанную кухню. На проекте его называли Винником – из-за схожести с популярным певцом.

Напомним, ранее участники "МастерШеф" делились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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МастерШеф кулинарное шоу
Источник: Сегодня
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