"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в девятом выпуске

Проект покинул еще один участник

Катерина Пескова и Катерина Яблонская были главными конкурентками Фото: пресс-служба СТБ

Девятый эфир шоу "МастерШеф. Профессионалы" состоялся 27 апреля. Выпуск был очень насыщенным: вначале кулинары пытались докричаться до своих родственников, которые готовили вместо них. Кроме этого, на проект пробовали вернуться ранее выбывшие участники, а на битве черных фартуков к поварам снова присоединился судья проекта – Владимир Ярославский.

В девятом выпуске самой слабой оказалась Катя Яблонская. Одна из главных "десертниц" нынешнего сезона проиграла в испытании с родными, а на битве черных не смогла продемонстрировать достойный уровень. Поэтому именно Катерина покинула шоу.

Катерина Яблонская ушла с проекта Фото: пресс-служба СТБ

Катя – шеф-кондитер в собственной кондитерской. Она увлеклась кулинарией всего 3,5 года назад после того, как посетила мастер-класс известного повара. До этого переломного момента девушка успела получить диплом экономиста, дважды выйти замуж, родить двух дочек и развестись. Работала в разных сферах, но лишь недавно поняла свое призвание.

Заинтересовавшись кондитерским делом, Катя стала посещать кулинарные мастер-классы, окончила специальные курсы в Барселоне. Три года назад сняла цех и еще спустя год открыла кондитерскую, которая сейчас успешно работает. Катя стала главой кондитерского направления Южной ассоциации шеф-поваров Украины. Увлекается вейксерфингом, триатлоном, ездит на работу на велосипеде, изучает гештальтпсихологию.

Напомним, ранее мы делились рецептом хумуса от участницы "МастерШеф" Юлии Ангеловой. А Юлия Прохода рассказала, как приготовить салат из редиса с кимчи.

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