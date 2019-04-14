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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в седьмом выпуске

На битве черных фартуков участникам пришлось готовить в микроволновке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10
Проект "МастерШеф" покинула Юлия Ангелова
Проект "МастерШеф" покинула Юлия Ангелова
Фото: пресс-служба СТБ

Седьмой эфир кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" состоялся 13 апреля. В этом выпуске повара готовили съедобную двухъярусную карусель для участников детской версии "МастерШеф" и угадывали изысканные блюда французской кухни. 

На битву черных фартуков в этот раз попали четыре шефа. По правилам заключительного конкурса, каждый участник должен был подать судьям ресторанное блюдо из множества ингредиентов, используя для его приготовления лишь микроволновую печь. 

Хуже всего с этим заданием справилась Юлия Ангелова. Именно она вынуждена была поехать домой после седьмого выпуска кулинарного шоу.

Юлия Ангелова – профессиональный кондитер
Юлия Ангелова – профессиональный кондитер
Фото: пресс-служба СТБ

Юля – шеф-кондитер в собственном кафе в Одессе. Ей 32 года. Она проводила время на профессиональной кухне с 8-летнего возраста, в ресторане родителей. И сейчас вместе с мамой и мужем они готовят для одесситов и гостей города.

Недавно Ангелова принимала участие в чемпионате мира по кондитерскому искусству и заняла там 10 место. Кулинарная мечта – сделать украинскую кухню известной во всем мире. Девушка уверена, что в украинской кухне есть огромный потенциал.

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: битва черных фартуков:

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Источник: Сегодня
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