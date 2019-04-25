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"МастерШеф. Профессионалы": кулинары будут управлять своими родными

Вместо шефов будут готовить их родственники

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Участники "МастерШеф. Профессионалы" на проекте живут в таких же условиях, что и аматоры. Без родственников и почти без связи с внешним миром, все несколько месяцев они живут наедине с другими участниками.

В субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" у шефов наконец-то появится возможность увидеть свои семьи. И не просто увидеть: родственники будут готовить вместо них! Каждый из участников найдет под коробкой авторское блюдо. До старта конкурса профи смогут рассмотреть, изучить и даже попробовать их. А дальше нужно организовать работу своего родственника и детально объяснить процесс готовки.

"Настоящий шеф отличается от простого повара тем, что способен руководить любыми людьми и делиться с ними своими знаниями", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Участники шоу "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Конечно, Елизавета Глинская вполне согласна с Эктором, но она предостерегает: "После этого конкурса некоторые из участников могут поседеть!".

Надо отметить, что многие из родных совсем не имеют опыта на кухне. Зачем, если дома и так есть шеф-повар?! Даже такие слова как "сотейник" и "кухонный комбайн" некоторых смогут ввести в ступор. Если у участника не получится донести информацию до своего родственника, и судьи не примут блюдо, то тот, естественно, получит черный фартук.

Кто окажется гениальным командиром, а кто забудет о задании при виде своей семьи, увидим в субботу 27 апреля на канале СТБ.

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

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