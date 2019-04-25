Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Анонс

"МастерШеф. Профессионалы": кулинары будут управлять своими родными

Вместо шефов будут готовить их родственники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Участники "МастерШеф. Профессионалы" на проекте живут в таких же условиях, что и аматоры. Без родственников и почти без связи с внешним миром, все несколько месяцев они живут наедине с другими участниками.  

В субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" у шефов наконец-то появится возможность увидеть свои семьи. И не просто увидеть: родственники будут готовить вместо них! Каждый из участников найдет под коробкой авторское блюдо. До старта конкурса профи смогут рассмотреть, изучить и даже попробовать их. А дальше нужно организовать работу своего родственника и детально объяснить процесс готовки.

"Настоящий шеф отличается от простого повара тем, что способен руководить любыми людьми и делиться с ними своими знаниями", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Участники шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Участники шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Конечно, Елизавета Глинская вполне согласна с Эктором, но она предостерегает: "После этого конкурса некоторые из участников могут поседеть!".

Надо отметить, что многие из родных совсем не имеют опыта на кухне. Зачем, если дома и так есть шеф-повар?! Даже такие слова как "сотейник" и "кухонный комбайн" некоторых смогут ввести в ступор. Если у участника не получится донести информацию до своего родственника, и судьи не примут блюдо, то тот, естественно, получит черный фартук.

Кто окажется гениальным командиром, а кто забудет о задании при виде своей семьи, увидим в субботу 27 апреля на канале СТБ. 

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы": в восьмом выпуске повара сыграли в кулинарную "Монополию" "Зважені та щасливі": стало известно, каким будет девятый сезон шоу "Зважені та щасливі": оперная певица Алена Гребенюк стала участницей девятого сезона
МастерШеф телешоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Виктория Боня: «Мое сердце горит»
Виктория Боня: «Мое сердце горит»
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги