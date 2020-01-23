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"МастерШеф. Профессионалы": стали известны имена судей второго сезона

Новой судьей стала бывшая участница "МастерШеф"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:55
Судьи второго сезона "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи второго сезона "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Началась работа над вторым сезоном кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы", новой судьей которого стала Ольга Мартыновская. Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский продолжат свою работу над проектом.

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Ольга Мартыновская известна как победительница третьего сезона "МастерШеф", но после финала она продолжила развиваться в кулинарном мире уже на международном уровне.

Ольга Мартыновская – победительница "МастерШеф"
Ольга Мартыновская – победительница "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

"Много лет мы с удовольствием и гордостью наблюдаем за успехами Оли. После победы на "МастерШеф" она стала успешной в Париже – городе, в котором обычно достигают высот только французские повара. Путь Оли – от участницы кастинга в 2013 году до совладелицы ресторана в центре Парижа – доказывает, что "можливо все"! Оля большой профессионал, а ее опыт и знания нужны нашим участникам", – говорит креативный продюсер студии Владимир Турич.

Ольга Мартыновская окончила основной курс в "Le cordon bleu" и стала первой в рейтинге своего выпуска. Входит в книгу "MOF 2017 – лучшие повара Франции" как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. В 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана "Les Foodies" в центре Парижа.

Ольга Мартыновская – совладелица ресторана в центре Парижа
Ольга Мартыновская – совладелица ресторана в центре Парижа
Фото: пресс-служба СТБ

"Настолько серьезные переживания я чувствовала, когда родила дочку. Потом – когда начала жить с ней сама в другой стране. И сейчас это третий раз в моей жизни, когда на мне лежит огромная ответственность. Рядом со мной Эктор и Владимир – моя поддержка, а также команда проекта, которому я очень благодарна. Я много старалась, когда была участницей, прошла долгий путь, не растеряла приобретенное и обрела свою профессию. Через шесть лет стать судьей – это большая честь для меня! Сейчас я наконец-то могу себя похвалить", – говорит Ольга Мартыновская.

"МастерШеф. Профессионалы" – кулинарное шоу, участниками которого могут стать только опытные кулинары. Профессионалы проходят индивидуальные и командные задания, а также битвы черных. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится 29 февраля 2020 года. В сезоне запланировано 18 эпизодов.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Он также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

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Источник: Сегодня
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