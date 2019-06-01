"МастерШеф. Профессионалы": стало известно имя победителя

Судьи выбрали лучшего участника

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Финальный выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экрана 1 июня. В нем приняли участие: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Александр Абрамов, Павел Серветник, Юлия Прохода и Юрий Негрич. Далее их осталось трое. Но уже сейчас известно имя единственного победителя.

Во время суперфинала Юрий Негрич готовил дичь в соединении с фруктами. Юлия Прохода решила через вкусы описать течение жизни человека, и подала судьям "Детство", "Юность" и "Зрелость". А концепция Павла Серветника заключалась в приготовлении органических локальных продуктов.

Суперфиналисты "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Павел приготовил в качестве основного блюда – утиную грудку с соусом из копченых куриных желтков, с щучьей икрой, спирулиной и ферментированной капустой. На закуску – рапаны с грибами, сливочным маслом, черным чесноком и бейглом из гречневой муки и тыквенными семечками. На десерт – "динамит" из японского бисквита с муссом из 7 состояний молока.

Павел Серветник выиграл миллион гривен Фото: пресс-служба СТБ

Именно это меню стало выигрышным в первом сезоне "МастерШеф. Профессионалы". Победителем шоу стал Павел Серветник! 25-летний повар из Херсонской области стал обладателем миллиона гривен.

"Победа на "МастерШеф. Профессионалы" – это очень круто. Но если сравнивать меня с поварами из бурсы – я молодец, но если с Жоаном Рока, лучшим шефом в мире, то я ничтожество. Мне нужно еще многому научиться и усердно работать, чтобы достичь поставленных целей", – говорит Павел.

Концепция победителя заключалась в приготовлении органических локальных продуктов Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее участники "МастерШеф" поделились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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