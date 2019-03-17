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"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Судьи назвали имя самого слабого участника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Судьи исключили первого участника "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи исключили первого участника "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Третий выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 16 марта. Поваров ждали трудные испытания: им пришлось участвовать в кулинарной эстафете, готовить изысканные блюда для свадебного банкета и даже пытаться сотворить гастрономические шедевры из картофельных очисток. 

Первым участником, который покинул шоу, стал Александр Маслов. После его ухода на проекте осталось 14 человек. Этот 26-летний киевлянин – владелец и шеф-повар собственного кафе. Его кулинарная мечта – получить звезду Мишлен. Саша вырос без отца, с мамой они жили скромно.

Саша Маслов покинул проект
Саша Маслов покинул проект
Фото: пресс-служба СТБ

После 9-го класса Александр попробовал работать в пиццерии и ему понравилось. Он решил двигаться дальше в этом направлении, поэтому начал самостоятельно учиться и практиковаться. Когда набил руку, ему удалось поработать поваром в трех топовых ресторанах Киева.

Теперь у Саши есть своя бургерная в Киеве. Парень любит спорт: бокс, плавание. Изучил основы диетологии и часами может рассказывать о кулинарии.

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть 3 выпуск онлайн: битва черных фартуков:

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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