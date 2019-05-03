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"МастерШеф. Профессионалы": участники построят свои рестораны

Собственное заведение – мечта любого кулинарного профи

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Мечта любого кулинара, повара и шеф-повара – когда-нибудь открыть свой личный ресторан. В "МастерШеф. Профессионалы" знают об этом очень хорошо. Каждый из участников пришел на шоу за миллионом гривен, а это отличное подспорье для открытия собственного дела.

В субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" судьи дадут участникам возможность почувствовать, каково это – быть владельцем ресторана.

Участники строили собственные рестораны Фото: пресс-служба СТБ

"Мы приготовили для поваров огромный 35-метровый сюрприз! Именно такая площадь будет у будущих ресторанов, что участники должны построить в этом испытании," – говорит Эктор Хименес- Браво.

Двум командам во главе с капитанами нужно полностью продумать концепцию ресторана: начиная от цвета стен, и заканчивая меню. Они отправятся в строительный супермаркет, и каждой команде достанется 7 тысяч гривен, чтобы они смогли построить ресторан с нуля.

Судьи оценивали концепцию заведения и меню Фото: пресс-служба СТБ

Оценивать работу команд судьи будут вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Эти люди бывали в сотнях ресторанов по всему миру, и смогут дать объективную оценку стараниям шефов. Цена проигрыша слишком велика: худшая команда в полном составе переоденется в черные фартуки.

Смогут ли участники впечатлить опытных и бывалых гостей этого конкурса, увидим в субботу 4 мая на канале СТБ.

Напомним, в девятом выпуске вместо кулинаров готовили их родственники. Также стало известно, кто покинул шоу в девятом эфире.

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