"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

Повара повторили знаменитый исторический путь "из варяг в греки"

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Четвертый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 23 марта. В первом испытании кулинарам следовало поразить своими умения победителей прошлых сезонов шоу. И это было довольно сложно, ведь вся восьмерка лидеров – выпускники легендарной французской школы Le Cordon Bleu.

Участники "МастерШеф. Профессионалы" поделились на две команды – синих и красных. Капитанами стали Артем и Юля. Повара должны были придумать оригинальные меню, состоящее из закуски, основного блюда и десерта. Чтобы доказать свое мастерство, готовить шефам пришлось из простых украинских продуктов.

Победители прошлых сезонов "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

В этом конкурсе победа досталась команде красных – за нее проголосовало большинство гостей. А нести ответственность за провал синих пришлось Артему и Паше – именно они получили черные фартуки.

Во втором испытании кулинары разделились на три команды, чтобы повторить знаменитый исторический путь "из варяг в греки". Кулинарное путешествие по Европе должно было начаться для участников из холодных скандинавских стран, а закончиться в солнечной Греции.

Участники "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

На этом пути каждая команда должна приготовить одно традиционное блюдо выбранной страны, шаг за шагом приближаясь к самому югу Балканского полуострова. Командам следовало вовремя вспомнить рецепты национальных блюд всех необходимых европейских стран, причем не ограничиваясь исключительно классикой вроде норвежского лосося и греческого салата.

В этом конкурсе победила желтая команда. Ее участники в полном составе отправились на балкон. А вот остальным командам пришлось выбрать тех, кто наденет черный фартук и понесет ответственность за проигрыш.

Желтая команда победила Фото: пресс-служба СТБ

Участников, которым пришлось бороться за право остаться на проекте, ждало довольно необычное и сложное испытание. Под коробками-загадками каждый кулинар нашел один бытовой предмет – щетку для обуви, елочную игрушку, мыльницу с брусочком мыла, стаканчик с ушными палочками и набор акварельных красок.

Всего за 2 часа они должны были сделать точную съедобную этих вещей. Кулинары, чьи творения получились наиболее похожими на оригиналы, поднялись на балкон, чтобы в следующих выпусках продолжить борьбу за звание победителя.

Лиза Глинская Фото: пресс-служба СТБ

Кроме этого, с обладателями черных фартуков соревновалась судья проекта Лиза Глинская. Она решила доказать, что все испытания "МастерШеф" выполнимы.

Хуже всего с заданием справился 19-летний Артем Кинаш. Несмотря на то, что парень является профессиональным кондитером, судьи назвали его десерт "сладким конструктором" с несбалансированным вкусом. Артему пришлось покинуть шоу в четвертом выпуске.

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 4 выпуск 1 часть:

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 4 выпуск 2 часть:

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 4 выпуск 3 часть:

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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