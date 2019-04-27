"МастерШеф. Профессионалы": в девятом выпуске вместо поваров готовили их родственники

Кулинарам пришлось руководить своими близкими

Участники "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Девятый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 27 апреля. Для поваров подготовили очень необычное испытание. Судьи пригласили родственников кулинаров, чтобы те подменили их на кухне. Каждый гость должен был приготовить по одному изысканному блюду и подать его судьям.

Участники кричали родным с балкона Фото: пресс-служба СТБ

В начале конкурса участники нашли под коробками авторские блюда. До старта испытания профи имели возможность рассмотреть, изучить и даже попробовать их. А дальше им следовало детально объяснить процесс готовки своим близким и организовать их работу.

"Настоящий шеф отличается от простого повара тем, что способен руководить любыми людьми и делиться с ними своими знаниями", – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

Две пары участников получили черные фартуки Фото: пресс-служба СТБ

После этого испытания черные фартуки за работу своих близких получили Катерина Яблонская и Павел Серветник.

Во втором конкурсе судьи дали выбывшим в прошлых выпусках участникам второй шанс. Александр Маслов, Шева Димарик, Юлия Ангелова, Артем Кинаш и Надежда Борис были готовы доказать всей стране, что слишком рано покинули кулинарный проект.

Чтобы получить право снова стать участником шоу "МастерШеф. Профессионалы", пятерке претендентов пришлось несладко. На первом этапе сверхсложного испытания они должны были всего за 15 минут повторить изысканный десерт; на втором – за 10 минут приготовить сложное блюдо японской кухни, а на третьем – всего за 5 минут воспроизвести оригинальную закуску.

Юлия Ангелова пыталась вернуться на шоу Фото: пресс-служба СТБ

А чтобы успеть выдать все блюда вовремя, им нужно было попросить помощи у своих конкурентов – десятки лучших кулинаров шоу "МастерШеф. Профессионалы". Но это задание оказалось слишком сложным для неудачливых поваров – никто из них не сумел вернуться на проект.

В конце кулинаров ждала традиционная битва черных фартуков. К профи снова решил присоединиться судья проекта – Владимир Ярославский. Он на собственном примере доказал, что всего за час из одних и тех же ингредиентов можно приготовить три абсолютно разных блюда.

Катерина Яблонская ушла с проекта Фото: пресс-служба СТБ

А участникам пришлось лишь пытаться превзойти известного шефа. Хуже всего с испытанием справилась Катерина Яблонская – именно она покинула проект в восьмом выпуске.

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