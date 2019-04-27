Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф. Профессионалы": в девятом выпуске вместо поваров готовили их родственники

Кулинарам пришлось руководить своими близкими

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:30
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Девятый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 27 апреля. Для поваров подготовили очень необычное испытание. Судьи пригласили родственников кулинаров, чтобы те подменили их на кухне. Каждый гость должен был приготовить по одному изысканному блюду и подать его судьям.

Участники кричали родным с балкона
Участники кричали родным с балкона
Фото: пресс-служба СТБ

В начале конкурса участники нашли под коробками авторские блюда. До старта испытания профи имели возможность рассмотреть, изучить и даже попробовать их. А дальше им следовало детально объяснить процесс готовки своим близким и организовать их работу.

"Настоящий шеф отличается от простого повара тем, что способен руководить любыми людьми и делиться с ними своими знаниями", – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

Две пары участников получили черные фартуки
Две пары участников получили черные фартуки
Фото: пресс-служба СТБ

После этого испытания черные фартуки за работу своих близких получили Катерина Яблонская и Павел Серветник.

Во втором конкурсе судьи дали выбывшим в прошлых выпусках участникам второй шанс. Александр Маслов, Шева Димарик, Юлия Ангелова, Артем Кинаш и Надежда Борис были готовы доказать всей стране, что слишком рано покинули кулинарный проект.

Читайте также
"Хумус" из авокадо: постная закуска от участницы "МастерШеф. Профессионалы"

Чтобы получить право снова стать участником шоу "МастерШеф. Профессионалы", пятерке претендентов пришлось несладко. На первом этапе сверхсложного испытания они должны были всего за 15 минут повторить изысканный десерт; на втором – за 10 минут приготовить сложное блюдо японской кухни, а на третьем – всего за 5 минут воспроизвести оригинальную закуску.

Юлия Ангелова пыталась вернуться на шоу
Юлия Ангелова пыталась вернуться на шоу
Фото: пресс-служба СТБ

А чтобы успеть выдать все блюда вовремя, им нужно было попросить помощи у своих конкурентов – десятки лучших кулинаров шоу "МастерШеф. Профессионалы". Но это задание оказалось слишком сложным для неудачливых поваров – никто из них не сумел вернуться на проект.

В конце кулинаров ждала традиционная битва черных фартуков. К профи снова решил присоединиться судья проекта – Владимир Ярославский. Он на собственном примере доказал, что всего за час из одних и тех же ингредиентов можно приготовить три абсолютно разных блюда.

Катерина Яблонская ушла с проекта
Катерина Яблонская ушла с проекта
Фото: пресс-служба СТБ

А участникам пришлось лишь пытаться превзойти известного шефа. Хуже всего с испытанием справилась Катерина Яблонская – именно она покинула проект в восьмом выпуске.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасхального кулича от Лизы Глинской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі": стало известно, каким будет девятый сезон шоу "МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы": в восьмом выпуске повара сыграли в кулинарную "Монополию" "Зважені та щасливі": оперная певица Алена Гребенюк стала участницей девятого сезона
МастерШеф телешоу кулинарное шоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Умерла Элина Быстрицкая. Ей был 91 год
Умерла Элина Быстрицкая. Ей был 91 год
Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Гордоном
Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Гордоном
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании

Популярные статьи

Сегодня, 20:07Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 20:05Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 20:03Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Сегодня, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 13:41Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Сегодня, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

Вчера, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

25 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

25 апреляFun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»