"МастерШеф. Профессионалы": в проекте будет участвовать Катерина Пескова

Суперфиналистка 6-го сезона решила вернуться на шоу

Катерина Пескова Фото: instagram.com/peskova_katerina

В первом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" зрители увидели много новых лиц и одно очень знакомое. На шоу пришла выпускница проекта Катерина Пескова. Эта девушка – суперфиналистка 6-го сезона "МастерШеф".

Катя мечтает стать всемирно известным кондитером. Она родом из Одессы. Получила образование экономиста, но офисная работа не пришлась ей по душе. Девушке с детства нравилась кухня, и в студенческие годы она зарабатывала изготовлением кондитерских изделий на заказ. Позже приняла участие в "МастерШеф".

Катерина Пескова вернулась на шоу Фото: пресс-служба СТБ

После проекта Катя стала преподавать в Академии кулинарного и кондитерского искусства Эктора Хименеса-Браво курс кондитерского дела. Также снимала видеоблог о качестве еды в киевских службах доставки. А недавно Катя открыла собственную кондитерскую, поэтому по праву может считаться профессиональным поваром. Пескова даже заявила, что могла бы запросто занять место Елизаветы Глинской в судейской троице.

Свое участие в кастинге Катя прокомментировала так: "Я просто решила снова дать себе вызов. А получится или нет – судить вам!".

Члены жюри позитивно оценили блюда Песковой, что помогло ей пройти в следующий этап. А во втором выпуске "МастерШеф. Профессионалы" выяснилось, что Катерина стала одной из 15 лучших участников, которые будут сражаться за главный приз – миллион гривен.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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