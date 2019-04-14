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"МастерШеф. Профессионалы": в седьмом выпуске повара готовили съедобную карусель

Пескова и Яблонская сразились в десертном бою

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
В седьмом эфире состоялась битва "десертников"
В седьмом эфире состоялась битва "десертников"
Фото: пресс-служба СТБ

Седьмой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 13 апреля. В первом конкурсе перед кулинарами поставили непростую кондитерскую задачу – приготовить съедобную карусель для участников шоу "МастерШеф.Дети". Поварам следовало выложиться по максимуму, чтобы удивить своих младших коллег – Марину Литвиненко, Настю Кобыляцкую, Ярослава Вархоляка и других. 

Капитанами стали главные "десертники" проекта – Яблонская и Пескова. Под руководством двух Катерин командам нужно было приготовить тематическую двухъярусную сладкую карусель.

Кондитеры готовили многоэтажные десерты
Кондитеры готовили многоэтажные десерты
Фото: пресс-служба СТБ

"Нам надоели деления на "кондитеров" и "мясников". Мы набрали профессионалов, а значит, они должны быть многофункциональными, и справиться с любой задачей. Конечно, приготовить двухъярусный торт – это сложная задача, поэтому участникам нужно приложить максимум своих усилий и показать, на что они способны", – сказал судья проекта Эктор Хименес-Браво.

Лиза Глинская тоже была Королевой десертов на "МастерШеф"
Лиза Глинская тоже была Королевой десертов на "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Звание Королевы десертов удалось отстоять Катерине Песковой. А ее конкуренты – Катя Яблонская и Саша Серветник надели черные фартуки.

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Во втором испытании участники окунулись во французскую кухню. Каждая из четырех команд увидела на своем столе коробку-загадку. Под ней находился набор продуктов, соответствующий классическому французскому блюду. Нужно было лишь отгадать его и правильно приготовить. Но за простотой этого конкурса крылось опасное условие. Команда, которая не справилась с этим заданием, должна была в полном составе облачиться в черные фартуки.

Судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

В этом конкурсе проиграла зеленая команда. Ее капитан Юрий решил, что черный фартук должна надеть Юлия Ангелова. Вместе с другими участниками она отправилась на битву за место в кулинарном шоу.

По правилам заключительного конкурса, каждый участник должен был подать судьям ресторанное блюдо из множества ингредиентов, используя для его приготовления лишь микроволновую печь. Хуже всего с этим заданием справилась Юлия Ангелова. Именно она вынуждена была поехать домой после седьмого выпуска кулинарного шоу.

Юлия Ангелова покинула шоу
Юлия Ангелова покинула шоу
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: кулинары готовят сладкую карусель:

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: повара работают над блюдами французской кухни:

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: битва черных фартуков:

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Источник: Сегодня
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