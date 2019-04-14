"МастерШеф. Профессионалы": в седьмом выпуске повара готовили съедобную карусель
Пескова и Яблонская сразились в десертном бою
Седьмой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 13 апреля. В первом конкурсе перед кулинарами поставили непростую кондитерскую задачу – приготовить съедобную карусель для участников шоу "МастерШеф.Дети". Поварам следовало выложиться по максимуму, чтобы удивить своих младших коллег – Марину Литвиненко, Настю Кобыляцкую, Ярослава Вархоляка и других.
Капитанами стали главные "десертники" проекта – Яблонская и Пескова. Под руководством двух Катерин командам нужно было приготовить тематическую двухъярусную сладкую карусель.
"Нам надоели деления на "кондитеров" и "мясников". Мы набрали профессионалов, а значит, они должны быть многофункциональными, и справиться с любой задачей. Конечно, приготовить двухъярусный торт – это сложная задача, поэтому участникам нужно приложить максимум своих усилий и показать, на что они способны", – сказал судья проекта Эктор Хименес-Браво.
Звание Королевы десертов удалось отстоять Катерине Песковой. А ее конкуренты – Катя Яблонская и Саша Серветник надели черные фартуки.
Во втором испытании участники окунулись во французскую кухню. Каждая из четырех команд увидела на своем столе коробку-загадку. Под ней находился набор продуктов, соответствующий классическому французскому блюду. Нужно было лишь отгадать его и правильно приготовить. Но за простотой этого конкурса крылось опасное условие. Команда, которая не справилась с этим заданием, должна была в полном составе облачиться в черные фартуки.
В этом конкурсе проиграла зеленая команда. Ее капитан Юрий решил, что черный фартук должна надеть Юлия Ангелова. Вместе с другими участниками она отправилась на битву за место в кулинарном шоу.
По правилам заключительного конкурса, каждый участник должен был подать судьям ресторанное блюдо из множества ингредиентов, используя для его приготовления лишь микроволновую печь. Хуже всего с этим заданием справилась Юлия Ангелова. Именно она вынуждена была поехать домой после седьмого выпуска кулинарного шоу.
Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.
"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: кулинары готовят сладкую карусель:
"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: повара работают над блюдами французской кухни:
"МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн 7 выпуск: битва черных фартуков:
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