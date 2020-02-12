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"МастерШеф. Профессионалы": Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне шоу

Владимир Ярославский – известный шеф-повар и судья "МастерШеф-профессионалы-2"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Судья "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский
Судья "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский
Фото: пресс-служба СТБ

29 февраля в 19:00 на канале СТБ состоится премьера второго сезона "МастерШеф. Профессионалы". После оглушительного успеха в прошлом году в этот раз на кастинг придут еще больше гениальных поваров. Они снова будут проходить индивидуальные и командные испытания, чтобы в итоге выиграть 1 000 000 гривен. Уже известно, что на кастинг приедет шеф, который кормил трех президентов Украины, повар из ресторана Владимира Ярославского и даже обладатель престижной ресторанной премии "Соль".

Судьи "МастерШеф. Профессионалы-2"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы-2"
Фото: пресс-служба СТБ

Легко ли судить профессионалов, и как оставаться беспристрастным на таком эмоциональном шоу, рассказал судья проекта Владимир Ярославский.

В чем отличие между первым и вторым сезоном "МастерШеф. Профессионалы"? Если сравнивать поваров, стали ли они более сильными?

Когда мы набирали ребят в первый сезон "Профи", повара еще не знали, что их ждет. А когда они уже увидели программу по телевизору, поняли, как на проекте все происходит, тогда "МастерШеф" их заинтересовал. В этом сезоне к нам действительно обратилось больше поваров, и многие из них очень интересные в плане профессиональных качеств. Мы даем им правда сложные задания, они будут заметно сложнее, чем в первом сезоне. Иногда не все выходит, а иногда участники нас безумно удивляют! Мы собрали людей с особенным мировоззрением, которые объединены одной идеей – кулинарией.

Владимир Ярославский на кастинге
Владимир Ярославский на кастинге
Фото: пресс-служба СТБ

Это будет ин-те-рес-ней-ший сезон!

Что труднее: оценивать блюда аматоров или профессионалов?

Труднее оценивать аматоров. Их может обидеть вердикт, они ведь никогда не были в профессиональной среде. Все-таки я жесткий шеф и очень требовательный. Мои работники обязаны знать, что такое брюнуа, жюльен, консоме. Они должны понимать, что я имею в виду под "припустить", "обжарить быстро" и тому подобное. Профессиональные повара должны заранее предполагать результат, должны в голове складывать вкусы. У аматоров этого нет. Поэтому когда начинаешь их спрашивать: "Ребята, ну чем вы думали?", вскоре понимаешь, что им нечем было думать, потому что у них недостаточно опыта. Аматоров оценивать сложнее.

Что вам больше всего запомнилось во время кастинга проекта? Были ли курьезные ситуации?

На кастинге я запоминаю не курьезы, а личностей. Как человек с помощью блюда преподносит свое мышление – мне это интересно.

Чем кастинг в этом году отличался от предыдущего, так это тем, что рядом со мной сидела не Лиза Глинская, а Оля Мартыновская. Мы раньше не общались близко, и на проекте начали знакомиться ближе. Уже где-то к середине сезона начали полшучивать друг над другом.

Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская
Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская

Знаете, есть некоторая сложность в оценке профессионалов. Иногда сочетания бывают очень странные. Но я понимаю, что рецепторы абсолютно у всех людей разные, и случается такое, что мне хочется проверить свои впечатления. Например, прошу Олю попробовать. Иногда она просит меня попробовать блюдо. Вкусы у всех людей тоже разные. Бывает, пробуешь блюдо, и вроде задумка интересная, но вкусовые сочетания – не твое. Поэтому важно услышать мнение другого судьи, чтобы правильно сформировать мнение о блюде. С Олей в этом плане легко: она пробовала много вкусовых сочетаний, много чего знает, и ее мнение мне интересно услышать.

Как ресторатор, вы отмечаете участников, с которыми бы хотели поработать в дальнейшем?

Владимир Ярославский уже судил "МастерШеф. Профессионалы" в первом сезоне
Владимир Ярославский уже судил "МастерШеф. Профессионалы" в первом сезоне
Фото: пресс-служба СТБ

Скорее я отмечаю для себя участников с особым способом мышления – с таким, какого у меня, например, нет. Возможно, мне интересно было бы провести совместный ужин, объединить усилия и посмотреть на результат. Но, знаете, на "МастерШеф" участники приходят, не для того, чтобы попасть ко мне в ресторан, а чтобы показать все, что умеют, и, например, открыть уже собственное дело.

Насколько сложно оставаться объективным на проекте? Не заводить любимчиков и бороться с возможной личной неприязнью.

Я оцениваю людей по профессиональным качествам. То, что они говорят, то, как они выглядят, – не важно. Бывает, что включаются человеческие качества. Мне важно понимать, хороший человек или плохой. Что касается моего ресторана, то я придерживаюсь такого правила: не брать на работу, увольнять и всячески избегать токсичных людей. Если плохой человек встретился на "МастерШеф", то я оцениваю его беспристрастно. Я должен быть честен, в первую очередь, перед собой. Не дай бог, сделаю кому-то плохо, верю, мне это вернется. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Даже если человек тебе неприятен.

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается эталонной. Шеф-повар также поделился советами, как правильно хранить продукты.

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интервью МастерШеф кулинарное шоу Владимир Ярославский
Источник: Сегодня
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