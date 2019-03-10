"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

Судьи выбрали 15 лучших поваров

Участники "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Второй выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 9 марта. В этом эфире стали известны имена счастливчиков, которые надели белые кители. 15 лучших шефов прошли три испытания, чтобы сделать еще один шаг на пути к главному призу – миллиону гривен.

В первом конкурсе поварам выдали по 50 гривен. Именно такую сумму, по данным Госстата, среднестатистический украинец тратит на обед. Как заявили судьи проекта Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская, им скучно смотреть на то, как профессионалы готовят ресторанные блюда. Поэтому шефам пришлось спуститься с кулинарного Олимпа и оригинально обыграть привычную всем еду.

Судьи проекта "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Поначалу поваров обескуражило это задание, ведь профессионалы не привыкли работать с таким крошечным бюджетом. Но члены жюри предложили им объединиться в команды по три человека, ведь на 150 гривен приготовить блюдо ресторанного уровня более реально. Уже после первого этапа три шефа не справились с заданием и покинули проект.

Кулинаров ждали сложные задания Фото: пресс-служба СТБ

Во втором конкурсе судьи решили проверить поваров на кулинарную эрудицию и на знание географии. Командам следовало приготовить суп, основное блюдо и десерт, принадлежащие культуре определенной страны. Для всех команд оставили подсказки под коробками. Если на первом этапе повара не угадывали свои блюда, то могли открыть больше коробок. Но тогда у них отбирали целых полчаса на готовку.

По итогам этого конкурса определилась первая семерка участников. Лучшие повара отправилась на балкон, а остальные приступили к следующему испытанию.

Катерина Пескова вернулась на шоу Фото: пресс-служба СТБ

В третьем конкурсе кулинаров ждал брейн-ринг. Шефам выдали минимальный набор продуктов, а остальные им нужно было выиграть. Судьи задавали вопросы, а за правильные ответы команды получали дополнительные продукты. Цель конкурса – приготовить блюдо на миллион. Именно это испытание помогло судьям определить 15 профессионалов, который продолжат борьбу на проекте.

В шоу будут участвовать: Алик Мкртчян, Константин Лайпаков, Юрий Негрич, Павел Серветник, Дмитрий Шевченко, Екатерина Пескова, Надежда Борис, Екатерина Яблонская, Юлия Прохода, Юлия Ангелова, Артем Кинаш, Павел Ключник, Дмитрий Касап, Александр Маслов и Саша Абрамов.

"МастерШеф.Профессиналы": смотреть 2-й выпуск 1-я часть:

"МастерШеф.Профессиналы": смотреть 2-й выпуск 2-я часть:

"МастерШеф.Профессиналы": смотреть 2-й выпуск 3-я часть:

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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