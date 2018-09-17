"МастерШеф": рецепт быстрого тыквенного пудинга от Татьяны Литвиновой
Судья кулинарного шоу рассказала, как приготовить вкусный и полезный завтрак
"Ура, сезон тыквы открыт! В этом году невероятно большой урожай. На фото – быстрый тыквенно-апельсиновый пудинг. Это солнце в тарелке, которое съедаешь с утра. Оно согревает в дождливый день и возвращает весну!", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Тыквенный пудинг от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- Тыква – 200 г
- Рис – 100 г
- Апельсин – 1 шт
- Сахар – 1 ст. л.
- Яйцо
- Молоко – 200 мл
- Вода – 50 + 100 мл
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Тыкву натереть на мелкой терке, налить 50 мл воды, накрыть крышкой и варить при средней температуре 15–20 минут.
- Рис не мыть. Просто положить в отдельную посуду и залить молоком и 50 мл воды, варить тоже на средней температуре 15 минут или до готовности.
- Апельсин ошпарить кипятком и натереть цедру с 1/2 части. Разрезать пополам и выдавить сок.
- Когда приготовится рис и тыква, соединить их в одной из кастрюль, добавить сок и цедру апельсина, сахар и соль, перемешать, затем добавить яйцо. Все это нужно вымешивать в течении 2 минут, продолжая готовить.
- Накрыть крышкой, выключить плиту и оставить на 5 минут. Подавать с медом, если тыква окажется не очень сладкой.
"Не бойтесь купить большую и симпатичную тыкву. Можно нарезать ее крупными кусками, сложить на противень, накрыть плотно фольгой и запечь при температуре 200 градусов (около 30 минут или до готовности). Часть можно оставить и смело съесть, остальную часть расфасовать по пакетам с застежкой и заморозить. Например, я фасую по 300 г. Очень удобно иметь такую заготовку на экстренные случаи", – посоветовала Татьяна подписчикам.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить закуску из свежего инжира от Татьяны Литвиновой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом торта "Литвинка".