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"МастерШеф": рецепт быстрого тыквенного пудинга от Татьяны Литвиновой

Судья кулинарного шоу рассказала, как приготовить вкусный и полезный завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova
Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Ура, сезон тыквы открыт! В этом году невероятно большой урожай. На фото – быстрый тыквенно-апельсиновый пудинг. Это солнце в тарелке, которое съедаешь с утра. Оно согревает в дождливый день и возвращает весну!", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Тыквенный пудинг от Татьяны Литвиновой

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Пудинг из риса с тыквой и апельсином
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

  • Тыква – 200 г
  • Рис – 100 г
  • Апельсин – 1 шт
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яйцо
  • Молоко – 200 мл
  • Вода – 50 + 100 мл
  • Щепотка соли
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Рецепт приготовления:

  1. Тыкву натереть на мелкой терке, налить 50 мл воды, накрыть крышкой и варить при средней температуре 15–20 минут.
  2. Рис не мыть. Просто положить в отдельную посуду и залить молоком и 50 мл воды, варить тоже на средней температуре 15 минут или до готовности.
  3. Апельсин ошпарить кипятком и натереть цедру с 1/2 части. Разрезать пополам и выдавить сок.
  4. Когда приготовится рис и тыква, соединить их в одной из кастрюль, добавить сок и цедру апельсина, сахар и соль, перемешать, затем добавить яйцо. Все это нужно вымешивать в течении 2 минут, продолжая готовить.
  5. Накрыть крышкой, выключить плиту и оставить на 5 минут. Подавать с медом, если тыква окажется не очень сладкой. 
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Татьяна Литвинова дополнила пудинг малиной
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Не бойтесь купить большую и симпатичную тыкву. Можно нарезать ее крупными кусками, сложить на противень, накрыть плотно фольгой и запечь при температуре 200 градусов (около 30 минут или до готовности). Часть можно оставить и смело съесть, остальную часть расфасовать по пакетам с застежкой и заморозить. Например, я фасую по 300 г. Очень удобно иметь такую заготовку на экстренные случаи", – посоветовала Татьяна подписчикам. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить закуску из свежего инжира от Татьяны Литвиновой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом торта "Литвинка". 

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Источник: "Сегодня"
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