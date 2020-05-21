"МастерШеф": рецепт канадских панкейков от Эктора Хименес-Браво

Готовим вкусный завтрак от судьи проекта

Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.

В этот раз бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом воздушных канадских панкейков. После прочтения рецепта вам точно захочется сразу бежать готовить!

Судья "МастерШеф.Профессионала" Эктор Хименес-Браво: Когда я утром встаю в Канаде, эти панкейки – первое, что приходит в голову. Ароматные, пышные, с кленовым сиропом и ягодами. Большая кружка кофе и восход летнего солнца – все это поднимает настроение и заряжает энергией на весь день. Хотите попробовать самые вкусные канадские панкейки?

Канадские панкейки от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

260 г муки

50 г сахара

4 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 большое яйцо

360 мл молока

55 г топленого сливочного масла комнатной температуры

2 ч.л. ванильного экстракта

Ягоды и кленовый сироп (можно заменить на мед)

Канадские панкейки Фото: пресс-служба СТБ

Способ приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты. Соединить отдельно все влажные ингредиенты. Смешать сухие и влажные венчиком, чтобы они только смешались, не перебейте их (должно быть густое тесто, но которого можно налить на сковороду). Дайте тесту отдохнуть 5-10 минут. Можно добавить кусочки замороженных ягод. Нагрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла, на 1 панкейк примерно 3 ст.л. теста. Жарьте, пока не появятся пузырьки на поверхности, а края будут запеченные, потом переворачивайте и жарьте до золотисто-коричневого цвета.

Как подавать канадские панкейки

Подавайте с кленовым сиропом (или медом) и ягодами (по желанию).

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом сангрии с летними фруктами.

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