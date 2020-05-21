"МастерШеф": рецепт канадских панкейков от Эктора Хименес-Браво
Готовим вкусный завтрак от судьи проекта
Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.
В этот раз бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом воздушных канадских панкейков. После прочтения рецепта вам точно захочется сразу бежать готовить!
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Судья "МастерШеф.Профессионала" Эктор Хименес-Браво: Когда я утром встаю в Канаде, эти панкейки – первое, что приходит в голову. Ароматные, пышные, с кленовым сиропом и ягодами. Большая кружка кофе и восход летнего солнца – все это поднимает настроение и заряжает энергией на весь день. Хотите попробовать самые вкусные канадские панкейки?
Канадские панкейки от Эктора Хименес-Браво
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 260 г муки
- 50 г сахара
- 4 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 большое яйцо
- 360 мл молока
- 55 г топленого сливочного масла комнатной температуры
- 2 ч.л. ванильного экстракта
- Ягоды и кленовый сироп (можно заменить на мед)
Способ приготовления:
- Смешать все сухие ингредиенты.
- Соединить отдельно все влажные ингредиенты.
- Смешать сухие и влажные венчиком, чтобы они только смешались, не перебейте их (должно быть густое тесто, но которого можно налить на сковороду). Дайте тесту отдохнуть 5-10 минут. Можно добавить кусочки замороженных ягод.
- Нагрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла, на 1 панкейк примерно 3 ст.л. теста.
- Жарьте, пока не появятся пузырьки на поверхности, а края будут запеченные, потом переворачивайте и жарьте до золотисто-коричневого цвета.
Как подавать канадские панкейки
Подавайте с кленовым сиропом (или медом) и ягодами (по желанию).
Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом сангрии с летними фруктами.
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