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"МастерШеф": рецепт яблочного пирога от Маши Якивчук

Готовим закрытый пирог с яблочной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Закрытый яблочный пирог Фото: depositphotos.com
Закрытый яблочный пирог Фото: depositphotos.com

Участница шоу "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маричка Якивчук поделилась рецептом своего любимого яблочного пирога с корицей.

Яблочный пирог от Маши Якивчук

Ингредиенты:

  • маргарин – 180 г
  • мука – 3 стакана
  • яичные желтки – 4 шт.
  • сметана – 3 ст. л.
  • сахар – 1 стакан
  • сода, погашенная уксусом – 1 ч. л.
  • яблоки – 1 кг
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Рецепт приготовления:

  1. Растопите маргарин и добавьте все жидкие ингредиенты – желтки, сметану, сахар, соду. Добавьте к массе муку и замесите тесто. Оно должно быть эластичным.
  2. Распределите тесто на две части и раскатайте.
  3. Приготовьте начинку: очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками. По вкусу добавьте сахар и корицу.
  4. Раскатанное тесто выложите в форму с высокими бортиками. Сверху добавьте яблочную начинку. Если у вас остались белки, вы можете их взбить и добавить к яблокам.
  5. Накройте пирог второй частью теста.
  6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, до готовности.

Напомним, ранее мы делились рецептом тертого яблочного пирога с корицей. Сайт "Сегодня" также рассказывал, какое меню прописали участникам "Зважені та щасливі".

Смотрите видео, как приготовить яблочный пирог по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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