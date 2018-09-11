"МастерШеф": рецепт яблочного пирога от Маши Якивчук
Готовим закрытый пирог с яблочной начинкой
Участница шоу "МастерШеф. Кулинарный выпускной" Маричка Якивчук поделилась рецептом своего любимого яблочного пирога с корицей.
Яблочный пирог от Маши Якивчук
Ингредиенты:
- маргарин – 180 г
- мука – 3 стакана
- яичные желтки – 4 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- сахар – 1 стакан
- сода, погашенная уксусом – 1 ч. л.
- яблоки – 1 кг
Рецепт приготовления:
- Растопите маргарин и добавьте все жидкие ингредиенты – желтки, сметану, сахар, соду. Добавьте к массе муку и замесите тесто. Оно должно быть эластичным.
- Распределите тесто на две части и раскатайте.
- Приготовьте начинку: очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками. По вкусу добавьте сахар и корицу.
- Раскатанное тесто выложите в форму с высокими бортиками. Сверху добавьте яблочную начинку. Если у вас остались белки, вы можете их взбить и добавить к яблокам.
- Накройте пирог второй частью теста.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, до готовности.
Напомним, ранее мы делились рецептом тертого яблочного пирога с корицей. Сайт "Сегодня" также рассказывал, какое меню прописали участникам "Зважені та щасливі".
Смотрите видео, как приготовить яблочный пирог по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: "Сегодня"