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Мед: польза и вред для здоровья

Мед имеет как преимущества, так и недостатки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Чем полезен мед для здоровья
Чем полезен мед для здоровья
Фото: freepik.com

Мед часто называют полезной альтернативой сахару. Он действительно богат витаминами и минералами, которые имеют массу преимуществ для здоровья.

Смотрите видео, как правильно выбрать мед:

Однако, в то время как некоторые утверждают, что мед может быть вкусным и питательным способом удовлетворить тягу к сладкому, другие думают, что мед – это всего лишь десерт с высоким содержанием сахара, хоть и натурального.

Польза меда для здоровья

Мед богат антиоксидантами
Мед богат антиоксидантами
Фото: Depositphotos

  • Основным преимуществом меда является его микроэлементный состав. Он поможет восполнить запас полезных веществ: углеводов, минералов и микроэлементов. Кроме того, мед включает органические кислоты, витамин С и витамины группы В.
  • В меде много антиоксидантов, таких как фенольные кислоты и флавоноиды. Они защищают организм от действия свободных радикалов, разрушающих клетки, и тем самым предупреждают развитие рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Исследования на животных и людях показали, что замена обычного сахара на мед помогает снизить артериальное давление, а также уровень холестерина и триглицеридов в крови.
  • Мед обладает антибактериальными свойствами, поэтому полезен при лечении язв и кожных заболеваний, таких как псориаз, дерматит и герпес.
  • Мед стимулирует пищеварение и тем самым улучшает обмен веществ. Он нормализирует кислотность в желудке и микрофлору ЖКТ.
  • Этот продукт укрепляет иммунитет и снимает стресс.
  • Мед – популярное противопростудное средство, которое ослабляет вирусы.

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Вред меда для здоровья

Мед содержит много калорий
Мед содержит много калорий
Фото: Depositphotos

  • Главным недостатком меда является его высокая калорийность – 304 ккал на 100 г. По словам диетологов, норма сахара, меда или других подсластителей для взрослого человека составляет до 30 г в сутки. Если есть больше, можно получить ожирение и, как следствие, болезни печени и диабет. Избыточное потребление сахара также может быть связано с более высоким риском депрессии, деменции и даже некоторых видов рака.
  • Давать мед детям младше 12 месяцев — небезопасно. Бактериальные споры меда могут вызывать детский ботулизм, редкую, но потенциально опасную для жизни болезнь. Ее главные признаки — запор, общая слабость и слабый крик. Споры, вызывающие ботулизм у младенцев, безвредны для детей старшего возраста и взрослых. 
  • У некоторых людей мед может спровоцировать аллергическую реакцию. Она чаще всего проявляется в виде сыпи на кожных покровах и дискомфорта в горле и носоглотке. Также могут возникнуть: бронхоспамз, боль в груди, отечность слизистой оболочки рта и губ, конъюнктивит, диарея, боли в животе и тошнота. Кроме этого, может повыситься температура, появиться потливость и жажда.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли нагревать мед. "Сегодня" также сообщали, как правильно хранить мед

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Источник: Сегодня
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