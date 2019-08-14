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Медовый Спас 2019: какой мед самый полезный и как его правильно есть

Сегодня первый из трех августовских Спасов – Медовый

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52

Августовские Спасы начались, а вместе с ними – и двухнедельный Успенский пост, первый день которого выпадает на Медовый Спас или Маковей. На праздник пекут пироги с маком и освящают в церкви букеты из трав и полевых цветов. Целый год их хранят дома как оберег, а из трав варят чай зимой.

Медовый Спас считают стартом заготовки припасов на зиму. В древние времена говорили, что, начиная с этого дня, пчелы не приносят мед.

Как правильно есть мед

Мед может вызвать аллергическую реакцию
Мед может вызвать аллергическую реакцию
Фото: Depositphotos

Именно в этот период мед не только самый полезный, но и отличается богатым выбором. Украинцы не теряют времени, и пользуются возможностью обновить медовые запасы на зиму. Выбирают, ориентируясь на свой вкус и предпочтения.

Мед – вкусный продукт, но следует знать меру, и не злоупотреблять, ведь мед – не такой безопасный, как принято считать. Все дело в составе сладкого нектара. В нем есть быстрые углеводы, большое количество которых вредно для поджелудочной, почек и может добавить несколько лишних килограммов. Особенно это касается молодого меда.

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Для тех, кто пробует его впервые, другие правила. Можно употреблять легкие, светлые сорта, которые включают немного меньше биологически активных веществ. Вероятность возникновения аллергической реакции на такой мед будет гораздо ниже.

Любите добавлять мед в чай вместо сахара? Лучше от этого отказаться, ведь полезные вещества превращаются во вредные. 

Сколько можно есть меда в день взрослым и детям

Медом нельзя злоупотреблять
Медом нельзя злоупотреблять
Фото: Depositphotos

Лучше есть мед в чистом виде или сочетать вместе с фруктами, орехами или кашами. Но злоупотреблять не стоит: 2-3 ст.л. ложек в день для взрослого достаточно. Для детей ежедневная доза меньше – всего 1-2 ч.л. Количество зависит от возраста ребенка.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда приготовить на Медовый Спас.

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Источник: Сегодня
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