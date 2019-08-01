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Медовый Спас 2019: лучшие рецепты праздничных блюд

В составе угощений на Медовый Спас обязательно должен быть мед

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Другое название Медового Спаса - Маккавей
Другое название Медового Спаса - Маккавей
Фото: Depositphotos

Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Праздник получил свое название благодаря тому, что к середине августа соты в ульях уже наполнены, и нужно начинать собирать мед. 

Смотрите видео, как приготовить медовый сбитень:

На Медовый Спас принято готовить пироги, коврижки, пряники и постные блины с медом, а также безалкогольные напитки: сбитень, квас, монастырский мед. Если вы хотите отдать дань традициям, приготовьте праздничные угощения по рецептам из нашей подборки.

Медовый кекс с сухофруктами

Медовый кекс финиками
Медовый кекс финиками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты: 

  • Вода – 100 мл
  • Мед – 50 г
  • Сода для выпечки – 0,5 ч. л. 
  • Растительное рафинированное масло  - 50 мл
  • Щепотка соли
  • Сахар – 120 г
  • Льняная мука – 25 г 
  • Пшеничная мука – 130 г 
  • Финики – 100 г
  • Цедра одного апельсина 

Способ приготовления:

  1. Из фиников удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
  2. В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар и апельсиновую цедру.
  3. Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль.
  4. Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой, отправить в форму тесто.
  5. Тесто должно заполнить форму на 1/2 объема.
  6. Выпекать при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. 
  7. Дать кексу остыть и достать из формы.

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Запеченные яблоки с медом и орехами

Запеченные яблоки с медом и орехами
Запеченные яблоки с медом и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Изюм светлый – 1 горсть   
  • Мед – 6-12 ч. л.
  • Орехи – 50 г    
  • Яблоки – 6 шт.

Способ приготовления:

  1. Яблоки хорошо помыть, обсушить, а затем аккуратно вырезать из них серединку.
  2. Изюм замочить в теплой воде и обсушить. Орехи поджарить и мелко порубить.
  3. Выложить яблоки на противень или в форму. Добавить внутрь изюм, орехи и по 1-2 чайные ложки меда. 
  4. Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке 10-20 минут, пока не начнет лопаться кожица яблок. 
  5. Переложить на тарелку и слегка остудить.

Постная медовая коврижка

Коврижка с медом
Коврижка с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 440 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Смесь молотых специй для выпечки – 5 ч. л. 
  • Растительное масло без запаха – 240 г 
  • Мед  - 340 г
  • Сахар – 200 г
  • Коричневый сахар – 95 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванильный экстракт – 1 ч. л. 
  • Кофе или крепкий чай – 235 мл кофе 
  • Апельсиновый сок – 120 мл 
  • Миндальные лепестки – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром. Постепенно вливать масло, затем мед, добавить ваниль, продолжая взбивать.
  2. Муку смешать с разрыхлителем, содой, солью и пряностями. Вмешать мучную смесь в яично-медовую.
  3. Влить кофе или чай, апельсиновый сок и хорошо перемешать.
  4. Большую форму с отверстием в центре смазать маслом, по желанию обсыпать миндальными лепестками. Вылить тесто в форму.
  5. Выпекать при 150 градусах 60-80 минут, до сухой зубочистки. Остудить минут 10-15 в форме, аккуратно вывернуть на решетку и полностью охладить.

Постное медовое печенье

Медовое печенье с бананом
Медовое печенье с бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Мука – 3-4 стакана
  • Очень спелый банан – 1 шт.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Банан почистить и размять вилкой в пюре.
  2. Добавить сахар, мед и нагреть смесь на водяной бане, пока сахар полностью не растворится.
  3. Всыпать разрыхлитель, и после того, как смесь побелеет и увеличится в объеме, снять с водяной бани и остудить.
  4. В остывшую банановую смесь ввести просеянную муку и замесить тесто.
  5. Тесто раскатать в пласт толщиной 6-8 мм и вырезать выемкой фигурки или нарезать тесто ромбиками при помощи ножа.
  6. Противень сбрызнуть водой и выложить печенье. С помощью кисточки смазать водой и посыпать сахаром.
  7. Выпекать печенье около 7-10 минут. Не пересушить. 
  8. Остудить медовое печенье на решетке.

Медовый сбитень

Медовый сбитень с пряностями
Медовый сбитень с пряностями
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • Питьевая вода – 1 л
  • Сахар – 3/4 стакана
  • Мед – 150 г
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Гвоздика, корица, имбирь – по 5 г каждого (имбирь можно заменить мятой и хмелем – по 3 г)

Способ приготовления:

  1. Налить воду в кастрюлю, в которой растворить мед с сахаром. Добавить выбранные приправы и лавровый лист.
  2. Все кипятить на плите около 15 минут, при этом нужно постоянно снимать пену.
  3. Убрать с огня и дать напитку настояться около получаса.
  4. Готовый сбитень процедить через двойной слой марли и перелить в чайник. Снова довести до кипения и залить по чашкам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нельзя есть мед. "Сегодня" также делились рецептом домашней медовой пахлавы.

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Источник: Сегодня
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