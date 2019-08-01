Медовый Спас 2019: лучшие рецепты праздничных блюд

В составе угощений на Медовый Спас обязательно должен быть мед

Другое название Медового Спаса - Маккавей Фото: Depositphotos

Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Праздник получил свое название благодаря тому, что к середине августа соты в ульях уже наполнены, и нужно начинать собирать мед.

Смотрите видео, как приготовить медовый сбитень:

На Медовый Спас принято готовить пироги, коврижки, пряники и постные блины с медом, а также безалкогольные напитки: сбитень, квас, монастырский мед. Если вы хотите отдать дань традициям, приготовьте праздничные угощения по рецептам из нашей подборки.

Медовый кекс с сухофруктами

Медовый кекс финиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Вода – 100 мл

Мед – 50 г

Сода для выпечки – 0,5 ч. л.

Растительное рафинированное масло - 50 мл

Щепотка соли

Сахар – 120 г

Льняная мука – 25 г

Пшеничная мука – 130 г

Финики – 100 г

Цедра одного апельсина

Способ приготовления:

Из фиников удалить косточку и нарезать мякоть кубиками. В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар и апельсиновую цедру. Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль. Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой, отправить в форму тесто. Тесто должно заполнить форму на 1/2 объема. Выпекать при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать кексу остыть и достать из формы.

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Запеченные яблоки с медом и орехами

Запеченные яблоки с медом и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Изюм светлый – 1 горсть

Мед – 6-12 ч. л.

Орехи – 50 г

Яблоки – 6 шт.

Способ приготовления:

Яблоки хорошо помыть, обсушить, а затем аккуратно вырезать из них серединку. Изюм замочить в теплой воде и обсушить. Орехи поджарить и мелко порубить. Выложить яблоки на противень или в форму. Добавить внутрь изюм, орехи и по 1-2 чайные ложки меда. Запекать в разогретой до 180 градусов в духовке 10-20 минут, пока не начнет лопаться кожица яблок. Переложить на тарелку и слегка остудить.

Постная медовая коврижка

Коврижка с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Мука – 440 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Смесь молотых специй для выпечки – 5 ч. л.

Растительное масло без запаха – 240 г

Мед - 340 г

Сахар – 200 г

Коричневый сахар – 95 г

Яйца – 3 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Кофе или крепкий чай – 235 мл кофе

Апельсиновый сок – 120 мл

Миндальные лепестки – по желанию

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром. Постепенно вливать масло, затем мед, добавить ваниль, продолжая взбивать. Муку смешать с разрыхлителем, содой, солью и пряностями. Вмешать мучную смесь в яично-медовую. Влить кофе или чай, апельсиновый сок и хорошо перемешать. Большую форму с отверстием в центре смазать маслом, по желанию обсыпать миндальными лепестками. Вылить тесто в форму. Выпекать при 150 градусах 60-80 минут, до сухой зубочистки. Остудить минут 10-15 в форме, аккуратно вывернуть на решетку и полностью охладить.

Постное медовое печенье

Медовое печенье с бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Мука – 3-4 стакана

Очень спелый банан – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Сахар – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Банан почистить и размять вилкой в пюре. Добавить сахар, мед и нагреть смесь на водяной бане, пока сахар полностью не растворится. Всыпать разрыхлитель, и после того, как смесь побелеет и увеличится в объеме, снять с водяной бани и остудить. В остывшую банановую смесь ввести просеянную муку и замесить тесто. Тесто раскатать в пласт толщиной 6-8 мм и вырезать выемкой фигурки или нарезать тесто ромбиками при помощи ножа. Противень сбрызнуть водой и выложить печенье. С помощью кисточки смазать водой и посыпать сахаром. Выпекать печенье около 7-10 минут. Не пересушить. Остудить медовое печенье на решетке.

Медовый сбитень

Медовый сбитень с пряностями Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Питьевая вода – 1 л

Сахар – 3/4 стакана

Мед – 150 г

Лавровый лист – 3 шт.

Гвоздика, корица, имбирь – по 5 г каждого (имбирь можно заменить мятой и хмелем – по 3 г)

Способ приготовления:

Налить воду в кастрюлю, в которой растворить мед с сахаром. Добавить выбранные приправы и лавровый лист. Все кипятить на плите около 15 минут, при этом нужно постоянно снимать пену. Убрать с огня и дать напитку настояться около получаса. Готовый сбитень процедить через двойной слой марли и перелить в чайник. Снова довести до кипения и залить по чашкам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нельзя есть мед. "Сегодня" также делились рецептом домашней медовой пахлавы.

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