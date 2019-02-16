Мексиканский салат из фасоли с кукурузой и перцем

Красочный и легкий мексиканский салат без мяса и майонеза

Мексиканский салат Фото: Depositphotos

Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.

Мексиканский салат из фасоли

Ингредиенты:

Красная фасоль – 1 банка

Белая фасоль – 1 банка

Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка

Кукуруза – 1 банка

Зеленый болгарский перец – 1 шт.

Красный болгарский перец – 1 шт.

Красный лук – 1 луковица

Оливковое масло – 100 мл

Сока лайма – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сахарный песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Кинза или петрушка – несколько веточек

Кумин (зира)

Кайенский перец

Черный перец

Острый соус (например, Табаско) – несколько капель

Рецепт приготовления:

Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость. Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком. Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем). Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать). Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы. Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час. Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами салатов из свеклы.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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