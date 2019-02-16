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Мексиканский салат из фасоли с кукурузой и перцем

Красочный и легкий мексиканский салат без мяса и майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Мексиканский салат
Мексиканский салат
Фото: Depositphotos

Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.

Мексиканский салат из фасоли

Ингредиенты:

  • Красная фасоль – 1 банка
  • Белая фасоль – 1 банка
  • Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка
  • Кукуруза – 1 банка
  • Зеленый болгарский перец – 1 шт.
  • Красный болгарский перец – 1 шт.
  • Красный лук – 1 луковица
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сока лайма – 2 ст.л. 
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сахарный песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кинза или петрушка – несколько веточек
  • Кумин (зира) 
  • Кайенский перец
  • Черный перец
  • Острый соус (например, Табаско) – несколько капель

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Рецепт приготовления:

  1. Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость.
  2. Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком.
  3. Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем).
  4. Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать).
  5. Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы.
  6.  Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час.
  7. Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами салатов из свеклы.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: edim.tv
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