Мексиканский салат из фасоли с кукурузой и перцем
Красочный и легкий мексиканский салат без мяса и майонеза
Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.
Мексиканский салат из фасоли
Ингредиенты:
- Красная фасоль – 1 банка
- Белая фасоль – 1 банка
- Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка
- Кукуруза – 1 банка
- Зеленый болгарский перец – 1 шт.
- Красный болгарский перец – 1 шт.
- Красный лук – 1 луковица
- Оливковое масло – 100 мл
- Сока лайма – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Сахарный песок – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Кинза или петрушка – несколько веточек
- Кумин (зира)
- Кайенский перец
- Черный перец
- Острый соус (например, Табаско) – несколько капель
Рецепт приготовления:
- Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость.
- Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком.
- Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем).
- Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать).
- Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы.
- Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час.
- Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами салатов из свеклы.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: edim.tv