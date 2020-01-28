Меню на 14 февраля: рецепты блюд для романтического ужина

Праздничные рецепты на День святого Валентина

Романтический ужин на 14 февраля Фото: freepik.com

День святого Валентина – прекрасный повод побаловать любимого человека вкусным ужином домашнего приготовления. Если вы никогда не устраивали подобных сюрпризов своей половинке, то сейчас самое время подумать об этом, cоставив романтическое меню.

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Жюльен с рыбой и грибами

Жюльен с грибами и красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 300 г

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Шампиньоны – 300 г

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст.л.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Легкий салат с ананасами

Салат с ананасами, яйцами и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки:

200 мл густого йогурта

1 ч.л. карри

Соль и перец по вкусу

1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г

2 cт. л. оливкового масла

80 г сливочного масла

0,5 стакана красного сухого вина

Черный молотый перец

4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)

Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления:

Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут. Готовое мясо положить на горячую тарелку. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения. Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо. Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Черный шоколад – 100 г

Сливки – 100 мл

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Коктейль "Зимний поцелуй"

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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