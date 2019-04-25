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Меню на Пасху 2019: лучшие рецепты праздничных блюд

Рецепты блюд для пасхального стола 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Какой должен быть стол на Пасху 2019
Какой должен быть стол на Пасху 2019
Фото: Depositphotos

Пасха наступит совсем скоро, и многих украинцев интересует вопрос, что должно быть на пасхальном столе 2019. В традиционном варианте это куличи, крашенки, творожные пасхи, буженина, домашняя колбаса и холодец. Мы решили составить легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.

Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Рулет из слоеного теста с фаршем
Рулет из слоеного теста с фаршем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
  • Розмарин свежий – 4 веточки
  • Замороженный горошек – 1 большая горсть
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Говяжий фарш – 500 г
  • Готовое слоеное тесто – 500 г
  • Оливковое масло
  • Мука для посыпки
  • Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
  2. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
  3. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
  4. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
  5. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
  6. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
  7. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
  8. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
  9. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
  10. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
  11. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
  12. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.
  13. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.

Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью

Запеченная индейка в духовке
Запеченная индейка в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг филе индейки
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 стакан воды
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. острой горчицы
  • 100 г меда
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. соли

Рецепт приготовления:

  1. Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.
  2. Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте. 
  3. Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.
  4. Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа. 
  5. Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.

Салат "Нисуаз" по рецепту Джулии Чайлд

Салат "Нисуаз"
Салат "Нисуаз"
Фото: freepik.com

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • Салат Айсберг – 1 шт.
  • Тунец консервированный – 2 банки
  • Картофель – 500 г
  • Фасоль стручковая – 200 г
  • Лук красный – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Томаты черри или обычные – 100 г
  • Маслины – 90 г
  • Масло оливковое – 8 ст.л.
  • Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Анчоусы – 12 шт.
  • Каперсы – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Розмарин – 1 веточка
  • Тимьян – 10 веточек

Рецепт приготовления:

  1. Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
  2. Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
  3. Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
  4. Томаты черри разрезаем пополам.
  5. Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
  6. Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
  7. Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
  8. Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.
  9. На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.

Трубочки-"морковки" с куриным салатом

Морковные трубочки на Пасху
Морковные трубочки на Пасху
Фото: Depositphotos

Для трубочек:

  • 500 г слоеного теста
  • 50 мл морковного сока
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. томатной пасты

Для начинки:

  • 400 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 2 свежих огурца
  • 60 г майонеза или сметаны
  • Укроп
  • Петрушка
  • Соль

Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.
  2. Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.
  3. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.
  4. Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 С в течение 20 минут. 
  5. Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.
  6. Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!

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Пасхальный террин из овощей

Пасхальный террин
Пасхальный террин
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 300 г замороженного горошка
  • 4 моркви
  • 1 стебель лука-порея
  • 100 г тостового хлеба
  • 250 мл молока
  • 60 г тертого пармезана
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль, черный молотый перец
  • 4 ст.л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

  1. Отварить 4-5 яиц вкрутую, остудить и почистить.
  2. Картофель и морковь нарезать кубиками, отварить в кипящей подсоленной воде в течение 15 минут. Откинуть на дуршлаг.
  3. Бланшировать горошек в кипящей воде 5 минут, слить жидкость и обдать холодной водой.
  4. Хлеб замочить в молоке.
  5. Лук-порей хорошо помыть и нарезать светлую часть кружочками.
  6. Разогреть в сковороде оливковое масло и пассеровать лук на слабом огне 3-4 минуты.
  7. Добавить картофель, морковь, горошек и готовить еще 4-5 минут. Остудить.
  8. Соединить хорошо отжатый хлеб, пармезан, мускатный орех, соль, перец, оставшиеся сырые яйца. Добавить овощи и хорошо перемешать.
  9. Половину массы выложить в форму для кекса, застеленную пергаментом. Посередине выложить в одну линию яйца, сваренные вкрутую.
  10. Сверху распределить вторую половину овощной массы и поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 40-45 минут. 
  11. Готовый террин остудить и разрезать на порционные куски.

Фаршированные яйца с редисом и огурцами

Фаршированные яйца на Пасху
Фаршированные яйца на Пасху
Фото: Depositphotos

Ингредиенты 

  • Яйца – 6 шт. 
  • Майонез – 1/4 стакана 
  • Горчица – 1 ч.л. 
  • Белый винный уксус – 3/4 ч.л. 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Молотая паприка – по вкусу 
  • Редис – 1-2 шт. 
  • Свежий огурец   1/2 шт. 
  • Консервированный или бланшированный зеленый горошек – для украшения 
  • Кресс-салат – для украшения 

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. 
  2. Разрезать яйца две части, срезав верхушку, и вынуть желтки. 
  3. Размять желтки вилкой, добавить майонез, горчицу и уксус, мелко нарезанный редис и хорошо перемешать. Посолить и поперчить по желанию. 
  4. Выложить немного смеси в каждую половинку яйца. Украсить измельченными огурцами и редисом, отварным или консервированным зеленым горошком и веточкой кресс-салата.

Морковный торт на Пасху

Морковный пасхальный торт
Морковный пасхальный торт
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 120 г моркови
  • 80 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца + 1 желток
  • 80 г миндаля
  • 125 г сахара
  • Корица
  • Разрыхлитель
  • Соль

Для глазури и украшения:

  • 1 белок
  • Сахарная пудра
  • Марципановые морковки
  • Рубленые несоленые фисташки

Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и желток. Еще раз хорошо взбить. 
  2. Всыпать муку, разрыхлитель, корицу и соль.
  3. Морковь очистить, измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.
  4. Миндаль помолоть в блендере.
  5. Вмешать в тесто морковь и молотый миндаль. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать при 170 градусах около 45 минут. Дать остыть.
  6. Для глазури смешать белок с большим количеством сахарной пудры до получения густой пасты. Нанести глазурь на пирог.
  7. Украсить марципановыми морковками и фисташками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные салаты на Пасху. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить домашнюю колбасу.

Смотрите видео, как приготовить пасхального барашка по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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