Меню на Пасху 2019: лучшие рецепты праздничных блюд
Рецепты блюд для пасхального стола 2019
Пасха наступит совсем скоро, и многих украинцев интересует вопрос, что должно быть на пасхальном столе 2019. В традиционном варианте это куличи, крашенки, творожные пасхи, буженина, домашняя колбаса и холодец. Мы решили составить легкое весеннее меню из простых в исполнении, но оригинальных и вкусных блюд.
Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
- Розмарин свежий – 4 веточки
- Замороженный горошек – 1 большая горсть
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Говяжий фарш – 500 г
- Готовое слоеное тесто – 500 г
- Оливковое масло
- Мука для посыпки
- Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
- Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
- Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
- Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
- Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
- Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
- Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
- Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
- Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
- Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
- Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
- Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.
Запеченная индейка под горчично-медовой глазурью
Ингредиенты:
- 1 кг филе индейки
- 200 г сливочного сыра
- 1 стакан воды
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. острой горчицы
- 100 г меда
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. соли
Рецепт приготовления:
- Растворите в воде соль и сахар. Положите в раствор промытое филе индейки, сверху поставьте груз (например, банку с водой) и уберите в холодильник на 2 часа.
- Приготовьте глазурь. Соедините в миске измельченный чеснок, оливковое масло, горчицу, мед и паприку. Хорошо перемешайте.
- Филе индейки достаньте из рассола и промокните бумажным полотенцем. Сделайте в нем глубокий продольный разрез и переложите в форму, застеленную фольгой. Разрез должен быть сверху.
- Наполните мясо сливочным сыром, хорошо соедините края (при необходимости скрепите зубочистками). Смажьте глазурью с помощью кулинарной кисточки и плотно заверните в фольгу. Поставьте мариноваться в холодильник на 2 часа.
- Затем переместите мясо в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 1 час 45 минут. Спустя время, разверните фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки. После достаньте буженину из духовки и дайте ей полностью остыть. Подавайте с овощным салатом.
Салат "Нисуаз" по рецепту Джулии Чайлд
Ингредиенты на 4-6 порций:
- Салат Айсберг – 1 шт.
- Тунец консервированный – 2 банки
- Картофель – 500 г
- Фасоль стручковая – 200 г
- Лук красный – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Томаты черри или обычные – 100 г
- Маслины – 90 г
- Масло оливковое – 8 ст.л.
- Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Анчоусы – 12 шт.
- Каперсы – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Тимьян – 10 веточек
Рецепт приготовления:
- Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
- Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
- Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
- Томаты черри разрезаем пополам.
- Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
- Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
- Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
- Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.
- На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.
Трубочки-"морковки" с куриным салатом
Для трубочек:
- 500 г слоеного теста
- 50 мл морковного сока
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. томатной пасты
Для начинки:
- 400 г куриного филе
- 2 яйца
- 2 свежих огурца
- 60 г майонеза или сметаны
- Укроп
- Петрушка
- Соль
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозить и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Нарезать его полосками толщиной 2 см.
- Намотать тесто на специальные металлические конусы для выпечки трубочек. Если у вас их нет, сделать конусы из плотного картона, скрепив края степлером.
- Противень застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Трубочки из теста покрыть морковным соком, смешанным с томатной пастой. Вместо морковного сока можно использовать оранжевый пищевой краситель, разведенный в воде.
- Выложить трубочки на противень и выпекать при 180 С в течение 20 минут.
- Приготовить начинку. Предварительно отваренное или запеченное куриное филе нарезать кубиками. Измельчить огурцы и вареные яйца. Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом или сметаной, посолить.
- Наполнить салатом остывшие морковные трубочки. Воткнуть в начинку веточки петрушки. Готово!
Пасхальный террин из овощей
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 300 г замороженного горошка
- 4 моркви
- 1 стебель лука-порея
- 100 г тостового хлеба
- 250 мл молока
- 60 г тертого пармезана
- Щепотка мускатного ореха
- Соль, черный молотый перец
- 4 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Отварить 4-5 яиц вкрутую, остудить и почистить.
- Картофель и морковь нарезать кубиками, отварить в кипящей подсоленной воде в течение 15 минут. Откинуть на дуршлаг.
- Бланшировать горошек в кипящей воде 5 минут, слить жидкость и обдать холодной водой.
- Хлеб замочить в молоке.
- Лук-порей хорошо помыть и нарезать светлую часть кружочками.
- Разогреть в сковороде оливковое масло и пассеровать лук на слабом огне 3-4 минуты.
- Добавить картофель, морковь, горошек и готовить еще 4-5 минут. Остудить.
- Соединить хорошо отжатый хлеб, пармезан, мускатный орех, соль, перец, оставшиеся сырые яйца. Добавить овощи и хорошо перемешать.
- Половину массы выложить в форму для кекса, застеленную пергаментом. Посередине выложить в одну линию яйца, сваренные вкрутую.
- Сверху распределить вторую половину овощной массы и поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 40-45 минут.
- Готовый террин остудить и разрезать на порционные куски.
Фаршированные яйца с редисом и огурцами
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 1/4 стакана
- Горчица – 1 ч.л.
- Белый винный уксус – 3/4 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
- Редис – 1-2 шт.
- Свежий огурец 1/2 шт.
- Консервированный или бланшированный зеленый горошек – для украшения
- Кресс-салат – для украшения
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Разрезать яйца две части, срезав верхушку, и вынуть желтки.
- Размять желтки вилкой, добавить майонез, горчицу и уксус, мелко нарезанный редис и хорошо перемешать. Посолить и поперчить по желанию.
- Выложить немного смеси в каждую половинку яйца. Украсить измельченными огурцами и редисом, отварным или консервированным зеленым горошком и веточкой кресс-салата.
Морковный торт на Пасху
Ингредиенты:
- 120 г моркови
- 80 г муки
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца + 1 желток
- 80 г миндаля
- 125 г сахара
- Корица
- Разрыхлитель
- Соль
Для глазури и украшения:
- 1 белок
- Сахарная пудра
- Марципановые морковки
- Рубленые несоленые фисташки
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и желток. Еще раз хорошо взбить.
- Всыпать муку, разрыхлитель, корицу и соль.
- Морковь очистить, измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.
- Миндаль помолоть в блендере.
- Вмешать в тесто морковь и молотый миндаль. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать при 170 градусах около 45 минут. Дать остыть.
- Для глазури смешать белок с большим количеством сахарной пудры до получения густой пасты. Нанести глазурь на пирог.
- Украсить марципановыми морковками и фисташками.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные салаты на Пасху. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить домашнюю колбасу.
Смотрите видео, как приготовить пасхального барашка по рецепту Григория Германа:
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