Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Идеи вкусных пасхальных блюд

На Пасху готовят много праздничных блюд Фото: freepik.com

На Пасху, как и на Рождество, в Украине традиционно готовят много праздничных блюд: всевозможные мясные блюда, куличи с сухофруктами и белковой глазурью, сладкие творожные пасхи, а также салаты – с майонезом и без. Мы поделимся лучшими рецептами пасхальных закусок и салатов. Проверенные рецепты куличей "Сегодня" публиковали ранее.

Буженина в трех маринадах

Буженина в духовке с чесноком Фото: Depositphotos

Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины без кости

500 мл кефира

5 зубчиков чеснока

1-2 перца чили

4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

1 ветка розмарина

4 ветки тимьяна

2 см имбиря

2 ч.л. соли

10 шт. перца горошком

Рецепт приготовления:

Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца. Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут.

Паштет из куриного филе и форели

Домашний паштет Фото: freepik.com

Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра.

Ингредиенты:

300 г свежего филе красной форели

200 г куриного филе

100 г репчатого лука

1 небольшая морковь

2 зубчика чеснока

4 ст.л. сливочного сыра

100 г сливочного масла

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

3 ягоды можжевельника

1 ч.л. острой копченой паприки

1 ч.л. сладкой паприки

Соль

Черный и розовый перец – по вкусу

2-3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить. Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть. Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить. Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей. Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту. Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния. Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.

Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху Фото: Depositphotos

Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Молотая паприка – по вкусу

Листики петрушки - 12 шт.

Рецепт приготовления:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

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Весенний "Оливье" со свежими огурцами и курицей

Салат "Оливье" с курицей и огурцами Фото: Depositphotos

Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.

Ингредиенты:

50 г свежезамороженного зеленого горошка

100 г отварного картофеля

100 г отварной моркови

1-2 вареных яйца

несколько стеблей шнитт-лука

50 г свежих огурцов

домашний майонез

соль, молотый перец

100 г запеченного на гриле куриного филе

Рецепт приготовления:

Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу. Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Пасхальный салат из авокадо, огурцов и яиц Фото: freepik.com

Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Ингредиенты:

Пучок салата

Четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

горсть помидоров черри

2 вареных яйца

горсть редиса

Соль, молотый перец

Сок лимона или лайма

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда готовят на Пасху католики.

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