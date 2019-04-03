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Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Идеи вкусных пасхальных блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
На Пасху готовят много праздничных блюд
На Пасху готовят много праздничных блюд
Фото: freepik.com

На Пасху, как и на Рождество, в Украине традиционно готовят много праздничных блюд: всевозможные мясные блюда, куличи с сухофруктами и белковой глазурью, сладкие творожные пасхи, а также салаты – с майонезом и без. Мы поделимся лучшими рецептами пасхальных закусок и салатов. Проверенные рецепты куличей "Сегодня" публиковали ранее.

Буженина в трех маринадах

Буженина в духовке с чесноком
Буженина в духовке с чесноком
Фото: Depositphotos

Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины без кости
  • 500 мл кефира
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1-2 перца чили
  • 4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

  • 1 ветка розмарина
  • 4 ветки тимьяна
  • 2 см имбиря
  • 2 ч.л. соли
  • 10 шт. перца горошком

Рецепт приготовления:

  1. Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения.
  2. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
  3. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. 
  4. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
  5. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. 
  7. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут. 

Паштет из куриного филе и форели

Домашний паштет
Домашний паштет
Фото: freepik.com

Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра. 

Ингредиенты:

  • 300 г свежего филе красной форели
  • 200 г куриного филе
  • 100 г репчатого лука
  • 1 небольшая морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. сливочного сыра
  • 100 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
  • 3 ягоды можжевельника
  • 1 ч.л. острой копченой паприки
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • Соль
  • Черный и розовый перец – по вкусу
  • 2-3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить.
  2. Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть.
  3. Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить.
  4. Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей.
  5. Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту.
  6. Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния.
  7. Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.

Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху
Фаршированные яйца на Пасху
Фото: Depositphotos

Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда. 

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт. 
  • Майонез – 2 ст.л. 
  • Горчица – 1 ч.л. 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Молотая паприка – по вкусу 
  • Листики петрушки -   12 шт. 

Рецепт приготовления:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. 
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.  
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки. 
  4. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

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Весенний "Оливье" со свежими огурцами и курицей

Салат "Оливье" с курицей и огурцами
Салат "Оливье" с курицей и огурцами
Фото: Depositphotos

Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.

Ингредиенты:

  • 50 г свежезамороженного зеленого горошка
  • 100 г отварного картофеля
  • 100 г отварной моркови
  • 1-2 вареных яйца
  • несколько стеблей шнитт-лука
  • 50 г свежих огурцов
  • домашний майонез
  • соль, молотый перец 
  • 100 г запеченного на гриле куриного филе

Рецепт приготовления:

  1. Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.
  2. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами.
  4. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Пасхальный салат из авокадо, огурцов и яиц
Пасхальный салат из авокадо, огурцов и яиц
Фото: freepik.com

Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • Пучок салата
  • Четверть краснокочанной капусты
  • 1 авокадо
  • 1-2 огурца
  • горсть помидоров черри
  • 2 вареных яйца
  • горсть редиса
  • Соль, молотый перец
  • Сок лимона или лайма
  • Оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. 
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда готовят на Пасху католики.

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Источник: Сегодня
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