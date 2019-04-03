Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола
Идеи вкусных пасхальных блюд
На Пасху, как и на Рождество, в Украине традиционно готовят много праздничных блюд: всевозможные мясные блюда, куличи с сухофруктами и белковой глазурью, сладкие творожные пасхи, а также салаты – с майонезом и без. Мы поделимся лучшими рецептами пасхальных закусок и салатов. Проверенные рецепты куличей "Сегодня" публиковали ранее.
Буженина в трех маринадах
Для приготовления буженины обычно выбирают бескостную часть свинины: лопатку, шейку или задний бок. Благодаря маринованию в кефире мясо получается очень сочным и нежным, а специи дарят ему потрясающий аромат.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины без кости
- 500 мл кефира
- 5 зубчиков чеснока
- 1-2 перца чили
- 4 ст. л. растительного масла
Для основного маринада:
- 1 ветка розмарина
- 4 ветки тимьяна
- 2 см имбиря
- 2 ч.л. соли
- 10 шт. перца горошком
Рецепт приготовления:
- Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 литра воды и доведите до кипения.
- Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
- Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов.
- Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
- Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень.
- Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумять мясо на гриле в течение 10-15 минут.
Паштет из куриного филе и форели
Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра.
Ингредиенты:
- 300 г свежего филе красной форели
- 200 г куриного филе
- 100 г репчатого лука
- 1 небольшая морковь
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. сливочного сыра
- 100 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
- 3 ягоды можжевельника
- 1 ч.л. острой копченой паприки
- 1 ч.л. сладкой паприки
- Соль
- Черный и розовый перец – по вкусу
- 2-3 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить.
- Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть.
- Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить.
- Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей.
- Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту.
- Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния.
- Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.
Фаршированные яйца с горчицей
Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
- Листики петрушки - 12 шт.
Рецепт приготовления:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
- Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.
Весенний "Оливье" со свежими огурцами и курицей
Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.
Ингредиенты:
- 50 г свежезамороженного зеленого горошка
- 100 г отварного картофеля
- 100 г отварной моркови
- 1-2 вареных яйца
- несколько стеблей шнитт-лука
- 50 г свежих огурцов
- домашний майонез
- соль, молотый перец
- 100 г запеченного на гриле куриного филе
Рецепт приготовления:
- Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.
- Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
- Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами.
- Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.
Салат из овощей с авокадо и яйцом
Если вы устали от тяжелых зимних салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из весенних овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.
Ингредиенты:
- Пучок салата
- Четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- горсть редиса
- Соль, молотый перец
- Сок лимона или лайма
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда готовят на Пасху католики.
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