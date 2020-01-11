Меню на Старый Новый год: рецепты праздничных блюд
Рецепты на Старый Новый год 2020 с фото
Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. В этот день принято готовить множество блюд. Чем больше их на столе, тем щедрее обещает быть следующий год.
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
На праздник делают блюда из мяса, птицы и рыбы, готовят кутью, вареники, а также сладкую выпечку, запеканки и бабки. Кроме этого, на столе должен быть узвар.
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Холодец из свинины
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 3-3,5 л воды
- 1 свиная рулька (1-1,5 кг)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1/2 ч. л. соли на 1 л бульона
Способ приготовления:
- Рульку хорошо промыть.
- Сложить в кастрюлю рульку, очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть.
- Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей.
- Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем.
- Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой.
- Поставить остужаться в холодильник на ночь.
- Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.
Вареники с печенкой и луком
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 150 мл вода
- 250 г муки
- 2 ст. л. растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г куриной печени
- 150 г лука
- 4 ст. л. растительного масла
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса.
- Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки.
- Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть.
- Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки.
- Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники.
- Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты.
- В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.
Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 ст. л. клюквы
- 500 г квашеной капусты
- 1 пучок зеленого лука
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сахара
- Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
- Зелень промойте, высушите и измельчите.
- Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
- Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
- В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
- Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.
Маковый рулет из песочного теста
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4-5 стаканов муки
- 1 ч.л. гашеной соды
- 250 г сливочного масла или маргарина
- 2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста
- 1 стакан сахара
- 2 ст.л. сметаны
Для начинки:
- Мак
- Изюм
- Сахар
- Орехи
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса.
- Отдельно взбить желтки, сахар и сметану.
- Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час.
- Растереть запаренный мак с сахаром, добавить изюм и измельченные орехи.
- Раскатать каждую часть теста, выложить начинку и свернуть рулетом.
- Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
- Готовый рулет охладить и разрезать на ломтики толщиной 1 см.
Узвар с медом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)
- Цедра лимона – по вкусу
- 1 л воды
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.
- Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.
- Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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