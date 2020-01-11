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Меню на Старый Новый год: рецепты праздничных блюд

Рецепты на Старый Новый год 2020 с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Меню на Старый Новый год включает много мясных блюд
Меню на Старый Новый год включает много мясных блюд
Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. В этот день принято готовить множество блюд. Чем больше их на столе, тем щедрее обещает быть следующий год.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

На праздник делают блюда из мяса, птицы и рыбы, готовят кутью, вареники, а также сладкую выпечку, запеканки и бабки. Кроме этого, на столе должен быть узвар.

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Холодец из свинины

Свиной холодец на Рождество
Свиной холодец на Рождество
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 3-3,5 л воды
  • 1 свиная рулька (1-1,5 кг)
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1/2 ч. л. соли на 1 л бульона

Способ приготовления:

  1. Рульку хорошо промыть.
  2. Сложить в кастрюлю рульку, очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть.
  3. Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей.
  4. Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем.
  5. Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой.
  6. Поставить остужаться в холодильник на ночь.
  7. Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.

Вареники с печенкой и луком

Вареники с печенкой
Вареники с печенкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 150 мл вода
  • 250 г муки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г куриной печени
  • 150 г лука
  • 4 ст. л. растительного масла
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса.
  2. Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки.
  3. Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть.
  4. Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки.
  5. Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники.
  6. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты.
  7. В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. клюквы
  • 500 г квашеной капусты
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сахара
  • Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки.
  2. Зелень промойте, высушите и измельчите.
  3. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем.
  4. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой.
  5. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью.
  6. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Маковый рулет из песочного теста

Маковый рулет на Старый Новый год
Маковый рулет на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 4-5 стаканов муки
  • 1 ч.л. гашеной соды
  • 250 г сливочного масла или маргарина
  • 2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста
  • 1 стакан сахара
  • 2 ст.л. сметаны

Для начинки:

  • Мак
  • Изюм
  • Сахар
  • Орехи

Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса.
  2. Отдельно взбить желтки, сахар и сметану.
  3. Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час.
  4. Растереть запаренный мак с сахаром, добавить изюм и измельченные орехи.
  5. Раскатать каждую часть теста, выложить начинку и свернуть рулетом.
  6. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
  7. Готовый рулет охладить и разрезать на ломтики толщиной 1 см.

Узвар с медом

Узвар на Рождество
Узвар на Рождество
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)
  • Цедра лимона – по вкусу
  • 1 л воды
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.
  2. Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.
  3. Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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