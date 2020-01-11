Меню на Старый Новый год: рецепты праздничных блюд

Рецепты на Старый Новый год 2020 с фото

Меню на Старый Новый год включает много мясных блюд Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. В этот день принято готовить множество блюд. Чем больше их на столе, тем щедрее обещает быть следующий год.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

На праздник делают блюда из мяса, птицы и рыбы, готовят кутью, вареники, а также сладкую выпечку, запеканки и бабки. Кроме этого, на столе должен быть узвар.

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Холодец из свинины

Свиной холодец на Рождество Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

3-3,5 л воды

1 свиная рулька (1-1,5 кг)

1 морковь

1 луковица

1/2 ч. л. соли на 1 л бульона

Способ приготовления:

Рульку хорошо промыть. Сложить в кастрюлю рульку, очищенную морковь и луковицу. Залить холодной водой. Варить до закипания, снимать пену, удавить огонь на минимум и варить 3 часа под закрытой крышкой, не давая бульону выкипеть. Бульон процедить и хорошо посолить, мясо отделить от костей. Форму застелить пищевой пленкой и выложить мясо плотным слоем. Залить бульоном поверх мяса. Закрыть пищевой пленкой. Поставить остужаться в холодильник на ночь. Готовый холодец выложить из формы и разрезать на порционные кусочки. Выложить на блюдо и подавать вместе с горчицей и хреном.

Вареники с печенкой и луком

Вареники с печенкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

150 мл вода

250 г муки

2 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. соли

Для начинки:

500 г куриной печени

150 г лука

4 ст. л. растительного масла

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса. Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки. Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть. Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки. Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты. В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой

Салат из квашеной капусты с яблоком и клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 ст. л. клюквы

500 г квашеной капусты

1 пучок зеленого лука

1 кисло-сладкое яблоко

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сахара

Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте яблоко, удалите сердцевину. Нарежьте фрукт на тонкие дольки. Зелень промойте, высушите и измельчите. Клюкву также промойте, просушите бумажным полотенцем. Столовую ложку клюквы разомните в чашке. Сок ягоды отцедите, соедините с оливковым маслом. Туда же пересыпьте сахар. Эту заправку хорошенько перемешайте вилкой. В глубокой миске смешайте квашеную капусту и яблоко. Присыпьте блюдо оставшимися ягодами клюквы, рубленой зеленью. Заправьте салат, снова перемешайте и подавайте на стол.

Маковый рулет из песочного теста

Маковый рулет на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4-5 стаканов муки

1 ч.л. гашеной соды

250 г сливочного масла или маргарина

2 желтка + 1 яйцо для смазывания теста

1 стакан сахара

2 ст.л. сметаны

Для начинки:

Мак

Изюм

Сахар

Орехи

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить гашеную соду. Холодное масло натереть на терке и перемешать с мукой, чтобы получилась крошкообразная масса. Отдельно взбить желтки, сахар и сметану. Замесить из двух смесей тесто. Разделить его на 5-6 частей и поставить в холодильник на час. Растереть запаренный мак с сахаром, добавить изюм и измельченные орехи. Раскатать каждую часть теста, выложить начинку и свернуть рулетом. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета. Готовый рулет охладить и разрезать на ломтики толщиной 1 см.

Узвар с медом

Узвар на Рождество Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)

Цедра лимона – по вкусу

1 л воды

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов. Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь. Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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