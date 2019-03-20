Международный день без мяса: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд
Сегодня – Всемирный день отказа от мяса
Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды. В честь этой даты мы поделимся лучшими рецептами вегетарианских блюд.
Грибной крем-суп
Ингредиенты:
- 7 средних картофелин
- 300 г шампиньонов
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 средняя луковица
- 1 стакан сливок
- 1.5 литра воды
Рецепт приготовления:
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1.5 л воды, посолить и отварить до готовности.
- Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
- Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить.
- Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты.
- Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера или картофельного пресса.
- Влить в пюре бульон, постоянно помешивая, чтобы образовалась полужидкая кремообразная масса. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты.
- Подавать грибной крем-суп с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.
Лобио с орехами
Ингредиенты:
- 3 стакана вареной фасоли
- 1 луковица
- 1 стакан измельченных грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- 1 маленький пучок кинзы
- 1 ч. л. кориандра
- 1/2 ч. л. имеретинского шафрана (бархатцы)
- 1/2 ч. л. уцхо сунели
- 1 ст. л. винного уксуса
- острый красный молотый перец
- соль
Рецепт приготовления:
- Вареную фасоль откинуть на дуршлаг. Листья кинзы и чеснок измельчить.
- Приготовить заправку. Смешать в миске измельченные орехи, молотый кориандр, шафран, уцхо сунели, соль и перец по вкусу.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом.
- Через пять минут лук отжать и добавить в миску с орехами и специями. Добавить кинзу и чеснок, влить небольшое количество кипятка, тщательно перемешать массу. Должен получиться густой соус-заправка.
- Смешать заправку с фасолью и дать настояться в течение часа, прежде чем подавать.
Рататуй из зимних овощей
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 2 небольшие репы
- 2 средние картофелины
- 2 крупные моркови
- 1/2 корня сельдерея
- 4-5 ст.л. оливкового масла
- 4-5 ст.л. воды или бульона
- свежий или сушеный майоран или тимьян
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180 C.
- Овощи нарезать тонкими (2-3 мм) кружками.
- Смазать жаропрочную форму оливковым маслом.
- Кружки овощей выложить в форму внахлест, чередуя друг с другом.
- Добавить в форму несколько столовых ложек воды или бульона, полить овощи оливковым маслом, посолить, посыпать специями и запекать в духовке 30-40 минут, пока овощи не пропекутся и не покроются золотистой корочкой.
- При желании, минут за 15-20 до готовности, можно посыпать овощи тертым сыром.
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Салат "Цезарь" от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока
- 1/8 ч.л. соли
- 115 г белого хлеба без корок
- 1 филе анчоуса (по желанию)
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 ч.л. вустерского сока
- 1/4 ч.л. дижонской горчицы
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 2 ст.л. оливкового масла extra virgin
- 500 г салата ромен, порванного руками
- 15 г тертого пармезана
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов. В средней миске растереть 1 зубчик чеснока с солью до получения гладкой пасты.
- Добавить нарезанный кубиками хлеб и перемешать. Выложить хлеб на противень и запекать до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета около 20 минут, один раз перевернув.
- Приготовить соус винегрет: в маленькой миске растереть оставшийся зубчик чеснока с анчоусами до получения однородной массы. Добавить лимонный сок, вустерский соус, горчицу и перец. Помешивая, влить оливковое масло.
- В большой миске перемешать салатные листья с заправкой и гренками. Подавать сразу же, украсив тертым пармезаном.
Морковный рулет со сливочным сыром
Ингредиенты:
- 450 г моркови
- 4 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- 175 г сливочного сыра
- 1 пучок зелени
- 1 зубчик чеснока
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Морковь очистить, натереть на крупной терке.
- Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
- К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
- Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать.
- Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
- Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж.
- Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры.
- Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как прожить месяц без мяса, алкоголя и сигарет. Мы также сообщали, что вегетарианство снижает риск развития диабета.
Смотрите видео, как отмечают Международный день без мяса:
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