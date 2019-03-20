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Международный день без мяса: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд

Сегодня – Всемирный день отказа от мяса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
20 марта во всем мире отмечают Международный день без мяса
20 марта во всем мире отмечают Международный день без мяса
Фото: freepik.com

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды. В честь этой даты мы поделимся лучшими рецептами вегетарианских блюд.

Грибной крем-суп

Грибной суп
Грибной суп
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 7 средних картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 стакан сливок 
  • 1.5 литра воды

Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1.5 л воды, посолить и отварить до готовности. 
  2. Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить.
  4. Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты.
  5. Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера или картофельного пресса.
  6. Влить в пюре бульон, постоянно помешивая, чтобы образовалась полужидкая кремообразная масса. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты.
  7. Подавать грибной крем-суп с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.

Лобио с орехами

Лобио из красной фасоли
Лобио из красной фасоли
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 3 стакана вареной фасоли
  • 1 луковица
  • 1 стакан измельченных грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 маленький пучок кинзы
  • 1 ч. л. кориандра
  • 1/2 ч. л. имеретинского шафрана (бархатцы)
  • 1/2 ч. л. уцхо сунели
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • острый красный молотый перец
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Вареную фасоль откинуть на дуршлаг. Листья кинзы и чеснок измельчить.
  2. Приготовить заправку. Смешать в миске измельченные орехи, молотый кориандр, шафран, уцхо сунели, соль и перец по вкусу.
  3. Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом.
  4. Через пять минут лук отжать и добавить в миску с орехами и специями. Добавить кинзу и чеснок, влить небольшое количество кипятка, тщательно перемешать массу. Должен получиться густой соус-заправка.
  5. Смешать заправку с фасолью и дать настояться в течение часа, прежде чем подавать.

Рататуй из зимних овощей

Быстрый рататуй
Быстрый рататуй
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 2 небольшие репы
  • 2 средние картофелины
  • 2 крупные моркови
  • 1/2 корня сельдерея
  • 4-5 ст.л. оливкового масла
  • 4-5 ст.л. воды или бульона
  • свежий или сушеный майоран или тимьян
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 C.
  2. Овощи нарезать тонкими (2-3 мм) кружками.
  3. Смазать жаропрочную форму оливковым маслом.
  4. Кружки овощей выложить в форму внахлест, чередуя друг с другом.
  5. Добавить в форму несколько столовых ложек воды или бульона, полить овощи оливковым маслом, посолить, посыпать специями и запекать в духовке 30-40 минут, пока овощи не пропекутся и не покроются золотистой корочкой.
  6. При желании, минут за 15-20 до готовности, можно посыпать овощи тертым сыром.
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Салат "Цезарь" от Марты Стюарт

Классический "Цезарь"
Классический "Цезарь"
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока
  • 1/8 ч.л. соли
  • 115 г белого хлеба без корок
  • 1 филе анчоуса (по желанию)
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 ч.л. вустерского сока
  • 1/4 ч.л. дижонской горчицы
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • 2 ст.л. оливкового масла extra virgin
  • 500 г салата ромен, порванного руками
  • 15 г тертого пармезана

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. В средней миске растереть 1 зубчик чеснока с солью до получения гладкой пасты.
  2. Добавить нарезанный кубиками хлеб и перемешать. Выложить хлеб на противень и запекать до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета около 20 минут, один раз перевернув.
  3. Приготовить соус винегрет: в маленькой миске растереть оставшийся зубчик чеснока с анчоусами до получения однородной массы. Добавить лимонный сок, вустерский соус, горчицу и перец. Помешивая, влить оливковое масло.
  4. В большой миске перемешать салатные листья с заправкой и гренками. Подавать сразу же, украсив тертым пармезаном.

Морковный рулет со сливочным сыром

Морковный рулет
Морковный рулет
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 450 г моркови
  • 4 яйца
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 175 г сливочного сыра
  • 1 пучок зелени
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Морковь очистить, натереть на крупной терке.
  2. Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
  4. К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
  5. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать.
  6. Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см.
  7.  Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
  8. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж.
  9. Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры.
  10. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как прожить месяц без мяса, алкоголя и сигарет. Мы также сообщали, что вегетарианство снижает риск развития диабета.

Смотрите видео, как отмечают Международный день без мяса:

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Источник: Сегодня
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