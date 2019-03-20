Международный день без мяса: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд

Сегодня – Всемирный день отказа от мяса

20 марта во всем мире отмечают Международный день без мяса Фото: freepik.com

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды. В честь этой даты мы поделимся лучшими рецептами вегетарианских блюд.

Грибной крем-суп

Грибной суп Фото: freepik.com

Ингредиенты:

7 средних картофелин

300 г шампиньонов

1 столовая ложка сливочного масла

1 средняя луковица

1 стакан сливок

1.5 литра воды

Рецепт приготовления:

Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1.5 л воды, посолить и отварить до готовности. Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета. Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить. Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты. Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера или картофельного пресса. Влить в пюре бульон, постоянно помешивая, чтобы образовалась полужидкая кремообразная масса. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты. Подавать грибной крем-суп с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.

Лобио с орехами

Лобио из красной фасоли Фото: freepik.com

Ингредиенты:

3 стакана вареной фасоли

1 луковица

1 стакан измельченных грецких орехов

2 зубчика чеснока

1 маленький пучок кинзы

1 ч. л. кориандра

1/2 ч. л. имеретинского шафрана (бархатцы)

1/2 ч. л. уцхо сунели

1 ст. л. винного уксуса

острый красный молотый перец

соль

Рецепт приготовления:

Вареную фасоль откинуть на дуршлаг. Листья кинзы и чеснок измельчить. Приготовить заправку. Смешать в миске измельченные орехи, молотый кориандр, шафран, уцхо сунели, соль и перец по вкусу. Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом. Через пять минут лук отжать и добавить в миску с орехами и специями. Добавить кинзу и чеснок, влить небольшое количество кипятка, тщательно перемешать массу. Должен получиться густой соус-заправка. Смешать заправку с фасолью и дать настояться в течение часа, прежде чем подавать.

Рататуй из зимних овощей

Быстрый рататуй Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

2 небольшие репы

2 средние картофелины

2 крупные моркови

1/2 корня сельдерея

4-5 ст.л. оливкового масла

4-5 ст.л. воды или бульона

свежий или сушеный майоран или тимьян

соль, перец

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180 C. Овощи нарезать тонкими (2-3 мм) кружками. Смазать жаропрочную форму оливковым маслом. Кружки овощей выложить в форму внахлест, чередуя друг с другом. Добавить в форму несколько столовых ложек воды или бульона, полить овощи оливковым маслом, посолить, посыпать специями и запекать в духовке 30-40 минут, пока овощи не пропекутся и не покроются золотистой корочкой. При желании, минут за 15-20 до готовности, можно посыпать овощи тертым сыром.

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Салат "Цезарь" от Марты Стюарт

Классический "Цезарь" Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока

1/8 ч.л. соли

115 г белого хлеба без корок

1 филе анчоуса (по желанию)

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

1/2 ч.л. вустерского сока

1/4 ч.л. дижонской горчицы

1/2 ч.л. молотого перца

2 ст.л. оливкового масла extra virgin

500 г салата ромен, порванного руками

15 г тертого пармезана

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. В средней миске растереть 1 зубчик чеснока с солью до получения гладкой пасты. Добавить нарезанный кубиками хлеб и перемешать. Выложить хлеб на противень и запекать до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета около 20 минут, один раз перевернув. Приготовить соус винегрет: в маленькой миске растереть оставшийся зубчик чеснока с анчоусами до получения однородной массы. Добавить лимонный сок, вустерский соус, горчицу и перец. Помешивая, влить оливковое масло. В большой миске перемешать салатные листья с заправкой и гренками. Подавать сразу же, украсив тертым пармезаном.

Морковный рулет со сливочным сыром

Морковный рулет Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

450 г моркови

4 яйца

1 ст. л. сливочного масла

175 г сливочного сыра

1 пучок зелени

1 зубчик чеснока

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Морковь очистить, натереть на крупной терке. Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки. К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать. Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж. Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как прожить месяц без мяса, алкоголя и сигарет. Мы также сообщали, что вегетарианство снижает риск развития диабета.

Смотрите видео, как отмечают Международный день без мяса:

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