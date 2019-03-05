Международный день блина: ТОП-5 рецептов национальных блинчиков
В этом году праздник выпал на 5 марта
В один из вторников февраля или марта, который совпадает с "жирным" вторником, отмечается сытный праздник – Международный день блина (International Pancake Day). Это хороший повод поэкспериментировать и приготовить вкусные блинчики по рецептам из нашей подборки.
США: Панкейки
Американские оладьи готовятся на молоке и отличаются довольно большими размерами. Их можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст.л. сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стакан молока
- 2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла
- 1 большое яйцо
- растительное масло для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 градусов; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке.
- В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону.
- В средней миске взбить молоко, масло и яйцо. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки.
- Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку.
- Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка.
- Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты.
- Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке.
- Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук.
Венгрия: Блинчики Гюнделя
Особенность этого блюда в том, что, хотя оно и является типично венгерским, у него есть автор и родоначальник – знаменитый будапештский повар Кароль Гюндель.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 200 мл газированной воды (или еще 200 мл молока)
- 240 г муки
- соль
- сахар
- 100 г жира
Для начинки:
- 150 г рома
- 40 г изюма
- 20 г апельсиновых цукатов
- 180 г крупно молотых грецких орехов
- 100 г сливок
- 120 г сахара
- корица
Для шоколадного соуса:
- 250 мл молока
- 30 г сахара
- 100 г шоколада
- ваниль
- 150 г жирных сливок
- 3 желтка
- 80-100 г сахара
- 50 г какао
- 15 г муки
- 50 мл молока
Рецепт приготовления:
- Приготовить блинное тесто, испечь блины.
- За день до приготовления начинки замочить в роме изюм и цукаты.
- Сливки вскипятить, добавить орехи, сахар, корицу, обсушенные изюм и цукаты. Варить 1-2 минуты, до загустения, снять с огня и дать немного остыть. Добавить половину рома, перемешать.
- На каждый блин выложить "дорожкой" часть ореховой массы, свернуть трубочкой.
- Приготовить шоколадный соус. Молоко вскипятить с сахаром и ванилью. Шоколад растопить на водяной бане. Сливки взбить в крепкую пену.
- Яичные желтки растереть с сахаром, добавить какао, молоко, хорошо перемешать. Добавить растопленный шоколад, перемешать. Тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая.
- Получившуюся массу аккуратно, небольшими порциями, смешать со взбитыми сливками, добавить оставшийся ром, перемешать. По желанию добавить немного сахарной пудры.
- Начиненные блинчики обжарить в масле, выложить на блюдо, полить шоколадным соусом и подавать.
Франция: Креп "Сюзетт"
Тонкие блинчики "Сюзетт" – один из самых известных десертов французской кухни. Они представляют собой выиграшную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса.
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г муки
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 2 больших яйца
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 300 мл молока
- 2 ст. л. светлого пива (по желанию)
Для соуса:
- 100 г сливочного масла
- 100 г белого или светло-коричневого сахара
- сок 2-3 больших апельсинов
- 2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина
- 1 ч. л. мелко натертой цедры лимона
- 3 столовых ложки апельсинового ликера
- 2 ст. л. коньяка
Рецепт приготовления:
- Положить муку, сахарную пудру и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. В конце добавить пиво.
- Разогреть маленькую блинную сковороду и пожарить на ней тонкие блинчики. Складывать готовые крепы на тарелку. Чтобы они не остыли, прикрыть их фольгой.
- Для соуса нагреть сливочное масло и сахар в глубокой сковороде. Смесь должна запузыриться и приобрести золотистый оттенок. Налить апельсиновый сок и добавить натертую цедру. Варить смесь в течение еще 3-4 минут, пока она не начнет слегка сгущаться. Добавить ликер и коньяк, прогреть в течение нескольких секунд и уменьшить огонь.
- Положить в сковороду с соусом один блинчик. Жидкость должна его полностью покрывать. Затем с помощью лопаточки сложить блинчик пополам и еще раз пополам. Придерживая получившийся треугольник у края, наклонить сковороду так, чтобы сироп стек в противоположную сторону. Выложить блинчик на подогретую тарелку. Проделать эту процедуру со всеми блинчиками, полить оставшимся сиропом.
- Можно сбрызнуть блинчики еще раз ликером и зафламбировать (то есть поджечь алкоголь – выглядит очень эффектно).
- Подавать блинчики "Сюзетт" вместе с шариком мороженого.
Голландия: Пофферти
Воздушные дрожжевые оладушки, посыпанные сахарной пудрой, станут отличным дополнением к домашнему горячему шоколаду.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка быстродействующих сухих дрожжей
- 200 г муки
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 яйца
- 1 столовая ложка сахара
- ½ чайной ложки соли
- 250 мл молока
Рецепт приготовления:
- Смешать дрожжи с теплым молоком и сахаром и дать постоять в течение 10-15 минут.
- В отдельной миске соединить яйца, ваниль, соль и муку, затем добавить половину молочно-дрожжевой смеси и хорошо перемешать. Добавить вторую половину смеси и перемешать еще раз движениями снизу вверх Прикрыть тесто чистым полотенцем и оставить подходить примерно на час.
- Разогреть на сковороде сливочное масло, выложить тесто в виде маленьких оладушков и обжаривать с двух сторон. Пофферти сильно увеличиваются в размерах, поэтому их нужно выкладывать на расстоянии друг от друга.
- Подавать блинчики горячими, обильно посыпав сахарной пудрой.
Украина: налистники с творогом
Налистники – блюдо, вкус которого каждому знаком еще с детства. Сегодня мы приготовим их с изюмом и творогом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 литр молока
- 4 стакана муки
- 1 ст.л. сахара
- 10 яиц
- 2 столовые ложки подсолнечного масла
Для начинки:
- 1 кг творога
- 500 мл сметаны
- 5 ст.л. сахара или по вкусу
- две горсти изюма
- пакетик ванильного сахара
Для выпекания:
- 70-100 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца вместе с сахаром и солью. Влить 2-3 столовые ложки молока. Затем постепенно добавить 4 тонких стакана просеянной муки и замесить тесто.
- Влить молоко и добавить 2 столовые ложки подсолнечного масла, перемешать.
- Пожарить тонкие блины.
- Перемешать все ингредиенты для начинки и наполнить блинчики. Сформировать рулетики.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. На сами налистники сверху и между ними выложить масло, нарезанное небольшими кусочками.
- Поставить форму в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на полчаса, чтобы блинчики подрумянились.
Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Кроме этого, мы делились рецептом тонких блинов на сыворотке.
Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с начинкой из икры мойвы:
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