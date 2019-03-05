Международный день блина: ТОП-5 рецептов национальных блинчиков

В этом году праздник выпал на 5 марта

Панкейки пекут в США и Британии Фото: Pixabay

В один из вторников февраля или марта, который совпадает с "жирным" вторником, отмечается сытный праздник – Международный день блина (International Pancake Day). Это хороший повод поэкспериментировать и приготовить вкусные блинчики по рецептам из нашей подборки.

США: Панкейки

Американские панкейки Фото: Pixabay

Американские оладьи готовятся на молоке и отличаются довольно большими размерами. Их можно подавать с медом, джемом, сахарной пудрой, сливочным маслом, взбитыми сливками или шоколадным сиропом.

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст.л. сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 стакан молока

2 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла

1 большое яйцо

растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 градусов; подготовить противень или жаростойкое блюдо, чтобы сохранить приготовленные блины теплыми в духовке. В маленькой миске перемешать муку, сахар, разрыхлитель и соль; отложить в сторону. В средней миске взбить молоко, масло и яйцо. Добавить сухие ингредиенты в молочную смесь, перемешать. В смеси должны оставаться небольшие комочки. Нагреть сковороду на среднем огне. Сложить лист бумаги пополам и смочить его маслом; натереть промасленной бумагой сковородку. Выкладывать по 2-3 столовые ложки теста для каждого блина на сковороду. Всего на сковородке будет помещаться по 2-3 панкейка. Жарить с одной стороны от 1 до 2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Аккуратно перевернуть тонкой лопаточкой и жарить еще 1-2 минуты. Переложить на противень; неплотно накрыть фольгой и держать в тепле в духовке. Пожарить оставшиеся панкейки. Всего должно получиться 12-15 штук.

Венгрия: Блинчики Гюнделя

Блины с орехами и шоколадным соусом Фото: Pixabay

Особенность этого блюда в том, что, хотя оно и является типично венгерским, у него есть автор и родоначальник – знаменитый будапештский повар Кароль Гюндель.

Ингредиенты:

2 яйца

200 мл молока

200 мл газированной воды (или еще 200 мл молока)

240 г муки

соль

сахар

100 г жира

Для начинки:

150 г рома

40 г изюма

20 г апельсиновых цукатов

180 г крупно молотых грецких орехов

100 г сливок

120 г сахара

корица

Для шоколадного соуса:

250 мл молока

30 г сахара

100 г шоколада

ваниль

150 г жирных сливок

3 желтка

80-100 г сахара

50 г какао

15 г муки

50 мл молока

Рецепт приготовления:

Приготовить блинное тесто, испечь блины. За день до приготовления начинки замочить в роме изюм и цукаты. Сливки вскипятить, добавить орехи, сахар, корицу, обсушенные изюм и цукаты. Варить 1-2 минуты, до загустения, снять с огня и дать немного остыть. Добавить половину рома, перемешать. На каждый блин выложить "дорожкой" часть ореховой массы, свернуть трубочкой. Приготовить шоколадный соус. Молоко вскипятить с сахаром и ванилью. Шоколад растопить на водяной бане. Сливки взбить в крепкую пену. Яичные желтки растереть с сахаром, добавить какао, молоко, хорошо перемешать. Добавить растопленный шоколад, перемешать. Тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая. Получившуюся массу аккуратно, небольшими порциями, смешать со взбитыми сливками, добавить оставшийся ром, перемешать. По желанию добавить немного сахарной пудры. Начиненные блинчики обжарить в масле, выложить на блюдо, полить шоколадным соусом и подавать.

Франция: Креп "Сюзетт"

Блины "Сюзетт" Фото: Depositphotos

Тонкие блинчики "Сюзетт" – один из самых известных десертов французской кухни. Они представляют собой выиграшную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса.

Ингредиенты:

Для теста:

100 г муки

1 ст. л. сахарной пудры

2 больших яйца

1 ст. л. подсолнечного масла

300 мл молока

2 ст. л. светлого пива (по желанию)

Для соуса:

100 г сливочного масла

100 г белого или светло-коричневого сахара

сок 2-3 больших апельсинов

2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина

1 ч. л. мелко натертой цедры лимона

3 столовых ложки апельсинового ликера

2 ст. л. коньяка

Рецепт приготовления:

Положить муку, сахарную пудру и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. В конце добавить пиво. Разогреть маленькую блинную сковороду и пожарить на ней тонкие блинчики. Складывать готовые крепы на тарелку. Чтобы они не остыли, прикрыть их фольгой. Для соуса нагреть сливочное масло и сахар в глубокой сковороде. Смесь должна запузыриться и приобрести золотистый оттенок. Налить апельсиновый сок и добавить натертую цедру. Варить смесь в течение еще 3-4 минут, пока она не начнет слегка сгущаться. Добавить ликер и коньяк, прогреть в течение нескольких секунд и уменьшить огонь. Положить в сковороду с соусом один блинчик. Жидкость должна его полностью покрывать. Затем с помощью лопаточки сложить блинчик пополам и еще раз пополам. Придерживая получившийся треугольник у края, наклонить сковороду так, чтобы сироп стек в противоположную сторону. Выложить блинчик на подогретую тарелку. Проделать эту процедуру со всеми блинчиками, полить оставшимся сиропом. Можно сбрызнуть блинчики еще раз ликером и зафламбировать (то есть поджечь алкоголь – выглядит очень эффектно). Подавать блинчики "Сюзетт" вместе с шариком мороженого.

Голландия: Пофферти

Голландские оладьи Фото: Pixabay

Воздушные дрожжевые оладушки, посыпанные сахарной пудрой, станут отличным дополнением к домашнему горячему шоколаду.

Ингредиенты:

1 чайная ложка быстродействующих сухих дрожжей

200 г муки

1 пакетик ванильного сахара

2 яйца

1 столовая ложка сахара

½ чайной ложки соли

250 мл молока

Рецепт приготовления:

Смешать дрожжи с теплым молоком и сахаром и дать постоять в течение 10-15 минут. В отдельной миске соединить яйца, ваниль, соль и муку, затем добавить половину молочно-дрожжевой смеси и хорошо перемешать. Добавить вторую половину смеси и перемешать еще раз движениями снизу вверх Прикрыть тесто чистым полотенцем и оставить подходить примерно на час. Разогреть на сковороде сливочное масло, выложить тесто в виде маленьких оладушков и обжаривать с двух сторон. Пофферти сильно увеличиваются в размерах, поэтому их нужно выкладывать на расстоянии друг от друга. Подавать блинчики горячими, обильно посыпав сахарной пудрой.

Украина: налистники с творогом

Блины с творожной начинкой Фото: Depositphotos

Налистники – блюдо, вкус которого каждому знаком еще с детства. Сегодня мы приготовим их с изюмом и творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

1 литр молока

4 стакана муки

1 ст.л. сахара

10 яиц

2 столовые ложки подсолнечного масла

Для начинки:

1 кг творога

500 мл сметаны

5 ст.л. сахара или по вкусу

две горсти изюма

пакетик ванильного сахара

Для выпекания:

70-100 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Взбить яйца вместе с сахаром и солью. Влить 2-3 столовые ложки молока. Затем постепенно добавить 4 тонких стакана просеянной муки и замесить тесто. Влить молоко и добавить 2 столовые ложки подсолнечного масла, перемешать. Пожарить тонкие блины. Перемешать все ингредиенты для начинки и наполнить блинчики. Сформировать рулетики. Форму для запекания смазать сливочным маслом. На сами налистники сверху и между ними выложить масло, нарезанное небольшими кусочками. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на полчаса, чтобы блинчики подрумянились.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Кроме этого, мы делились рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с начинкой из икры мойвы:

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