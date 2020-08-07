Международный день пива: ТОП-5 рецептов с хмельным напитком
Пиво часто добавляют в мясные блюда и тесто для блинов и штруделей
Международный день пива – ежегодный неофициальный праздник, который отмечается в первую пятницу августа. В 2020 году он выпадает на 7 августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.
В честь Международного дня пива мы поделился лучшими рецептами домашних блюд с добавлением хмельного напитка.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг мяса
- 1,5 картофеля
- 6 зубцов чеснока
- 400 мл темного пива
- 3 стакана бульона
- 300 г консервированных томатов
- 100 г корня сельдерея
- 2 луковицы
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ст. ложки тимьяна
- Немного вустерского соуса
- 2 лавровых листа
- 50 г оливкового масла
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 2 моркови
- Перец
- Соль
- 2 ст. ложки петрушки
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Способ приготовления:
- Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями.
- Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея.
- Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон.
- Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 курица или 2 небольших цыпленка по 500 г
- 1 банка светлого пива
- Соль, перец
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Для маринада:
- 4 ст.л. растительного масла
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. меда, 3 ст.л. кленового сиропа или 1 ст.л. коричневого сахара
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Чеснок крупно нарезать.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Курицу нарезать на кусочки или, если это маленькие цыплята, разрезать пополам. Положить в глубокую миску и залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник или мариновать 2 часа при комнатной температуре.
- Перед запеканием выложить курицу в глубокую огнеупорную форму и залить пивом. Накрыть крышкой или фольгой.
- Поставить в духовку и запекать при 180 ºС в течение 1 часа.
- По желанию снять фольгу и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 3 яйца
- 250 г жирной сметаны
- 200–300 мл светлого ячменного пива
- 150 г шпината или руколы
- По щепотке соли и сахара
- Топленое масло
- Растительное масло для жарки
Для начинки:
- 300 г шампиньонов
- Топленое масло
- 150 г брынзы
- 100 г мягкого сливочного сыра
- Соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Просейте муку для блинчиков в большую миску, добавьте соль и перец. Слегка взбейте в другой миске яйца со сметаной, влейте в муку, тщательно перемешайте.
- Постепенно помешивая, влейте 200 мл пива, перемешайте до однородности, накройте и дайте настояться 30 минут.
- У шпината удалите стебли, листья положите на сухую горячую сковороду, закройте крышкой, готовьте на среднем огне 3 минуты. Порубите шпинат и тщательно отожмите. Добавьте шпинат в тесто и проверьте консистенцию – она должна быть как у жидкой сметаны. При необходимости добавьте еще пива.
- Выпекайте на хорошо разогретой сковороде тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Держите готовые блинчики теплыми в кастрюле под крышкой.
- Для начинки нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками, обжарьте в большой сковороде в топленом масле на сильном огне до выпаривания жидкости, 5-7 минут. Смешайте брынзу со сливочным сыром, смажьте этой смесью каждый блинчик, посыпьте жареными грибами и сверните в трубочку.
- Уложите блинчики в смазанную маслом сковороду с толстым дном, прогрейте на слабом огне 5-7 минут. Подавайте немедленно.
Время приготовления:
- 1-1,5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 200 мл пива
- 50 г растительного масла
- Сода – на кончике ножа
Для начинки:
- 1,5 кг яблок
- 300 г изюма
- 1 стакан сахара
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Изюм запариваем, яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с изюмом и сахаром.
- Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем очень тонким слоем в виде прямоугольника.
- Выкладываем на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпаем корицей.
- Сворачиваем в рулет, выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 30 минут.
- Подаем штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 70 мл клубничного топпинга
- 300 мл пшеничного пива
- Клубника – для украшения
- Мята – для украшения
Способ приготовления:
- Налить в хайбол клубничный топпинг.
- Наполнить стакан доверху охлажденным пивом, украсить клубникой и свежей мятой.
- Подавать коктейль сразу же после приготовления.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасту с креветками в пивном соусе, а также делились рецептами горячих закусок к пиву.
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