Международный день пива: ТОП-5 рецептов с хмельным напитком

Пиво часто добавляют в мясные блюда и тесто для блинов и штруделей

Международный день пива – ежегодный неофициальный праздник, который отмечается в первую пятницу августа. В 2020 году он выпадает на 7 августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

В честь Международного дня пива мы поделился лучшими рецептами домашних блюд с добавлением хмельного напитка.

Ирландское рагу из говядины с пивом

Ирландское жаркое с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг мяса

1,5 картофеля

6 зубцов чеснока

400 мл темного пива

3 стакана бульона

300 г консервированных томатов

100 г корня сельдерея

2 луковицы

1 ст. ложка сахара

2 ст. ложки тимьяна

Немного вустерского соуса

2 лавровых листа

50 г оливкового масла

2 ст. ложки сливочного масла

2 моркови

Перец

Соль

2 ст. ложки петрушки

Способ приготовления:

Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея. Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон. Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне 1-1,5 часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.

Запеченная курица в пивном маринаде

Курица в пиве Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 курица или 2 небольших цыпленка по 500 г

1 банка светлого пива

Соль, перец

Смотрите видео, как работают украинские пивовары за границей:

Для маринада:

4 ст.л. растительного масла

4 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. меда, 3 ст.л. кленового сиропа или 1 ст.л. коричневого сахара

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Чеснок крупно нарезать. Смешать все ингредиенты для маринада. Курицу нарезать на кусочки или, если это маленькие цыплята, разрезать пополам. Положить в глубокую миску и залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник или мариновать 2 часа при комнатной температуре. Перед запеканием выложить курицу в глубокую огнеупорную форму и залить пивом. Накрыть крышкой или фольгой. Поставить в духовку и запекать при 180 ºС в течение 1 часа. По желанию снять фольгу и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Тонкие блинчики на пиве с грибами и сыром

Блины с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

3 яйца

250 г жирной сметаны

200–300 мл светлого ячменного пива

150 г шпината или руколы

По щепотке соли и сахара

Топленое масло

Растительное масло для жарки

Для начинки:

300 г шампиньонов

Топленое масло

150 г брынзы

100 г мягкого сливочного сыра

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Просейте муку для блинчиков в большую миску, добавьте соль и перец. Слегка взбейте в другой миске яйца со сметаной, влейте в муку, тщательно перемешайте. Постепенно помешивая, влейте 200 мл пива, перемешайте до однородности, накройте и дайте настояться 30 минут. У шпината удалите стебли, листья положите на сухую горячую сковороду, закройте крышкой, готовьте на среднем огне 3 минуты. Порубите шпинат и тщательно отожмите. Добавьте шпинат в тесто и проверьте консистенцию – она должна быть как у жидкой сметаны. При необходимости добавьте еще пива. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Держите готовые блинчики теплыми в кастрюле под крышкой. Для начинки нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками, обжарьте в большой сковороде в топленом масле на сильном огне до выпаривания жидкости, 5-7 минут. Смешайте брынзу со сливочным сыром, смажьте этой смесью каждый блинчик, посыпьте жареными грибами и сверните в трубочку. Уложите блинчики в смазанную маслом сковороду с толстым дном, прогрейте на слабом огне 5-7 минут. Подавайте немедленно.

Яблочный штрудель на пиве

Штрудель на пиве Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1-1,5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

200 мл пива

50 г растительного масла

Сода – на кончике ножа

Для начинки:

1,5 кг яблок

300 г изюма

1 стакан сахара

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Изюм запариваем, яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с изюмом и сахаром. Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем очень тонким слоем в виде прямоугольника. Выкладываем на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпаем корицей. Сворачиваем в рулет, выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 °C в течение 30 минут. Подаем штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.

Пивной коктейль с клубникой

Ламбик с клубникой Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

70 мл клубничного топпинга

300 мл пшеничного пива

Клубника – для украшения

Мята – для украшения

Способ приготовления:

Налить в хайбол клубничный топпинг. Наполнить стакан доверху охлажденным пивом, украсить клубникой и свежей мятой. Подавать коктейль сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасту с креветками в пивном соусе, а также делились рецептами горячих закусок к пиву.

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