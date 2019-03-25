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Международный день вафель: история праздника и простой рецепт от Григория Германа

День вафель сегодня празднуют в Швеции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31

25 марта все любители вкуснейшего десерта отмечают Международный день вафель (International Waffle Day). Эта традиция пришла из Швеции, причем история ее возникновения довольно любопытна.

Дело в том, что 25 марта католики и протестанты отмечают праздник Благовещения Богородицы, а шведское название этого праздника "Vårfrudagen" произносится очень похоже на слово "Våffeldagen", переводящееся как "день вафель". Вот шведы и решили: почему бы в этот весенний день не полакомиться вкуснейшими вафлями?

Позже шведская церковь перенесла празднование Благовещения Богородицы на воскресенье, выпадающее между 22 и 28 марта, а традиция 25 марта печь вафли осталась.

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В честь праздника мы поделимся рецептом вкусных домашних вафель от ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. 

Рецепт бельгийских вафель

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 250 мл молока
  • 2 яйца
  • сахар – по вкусу
  • разрыхлитель – 1/4 ч.л.
  • щепотка ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы.
  2. Продолжая взбивать, добавьте молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара.
  3. Наливая тесто половником в разогретую вафельницу, испеките вафли.
  4. Подавайте их вместе с фруктами и взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы делились рецептом несладких вафель из картофеля. "Сегодня" также писали, как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой.

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Источник: Сегодня
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