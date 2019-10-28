Милкшейк "Тыквенный пирог": рецепт на Хэллоуин от Марты Стюарт

Рецепт вкусного коктейля на 31 октября

Тыквенный коктейль на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Несмотря на название, в этом коктейле, вдохновленного всеми любимым осенним десертом, нет молока. Вместо него используется ванильное мороженое, тыквенное пюре, согревающие специи и свежевыжатый апельсиновый сок. Взрослые могут добавить в напиток немного бурбона.

Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:

Это рецепт на Хэллоуин от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора кулинарных книг.

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Милкшейк "Тыквенный пирог"

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока

1 чашка консервированного тыквенного пюре

475 мл ванильного мороженого, размягченного

1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)

1/4 чайной ложки молотого имбиря

Щепотка молотой гвоздики

1/4 стакана бурбона (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до однородного состояния. Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.

Как приготовить тыквенное пюре в домашних условиях

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

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