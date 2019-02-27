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"Мимоза" по-новому: праздничный рецепт от Евгения Клопотенко

"Мимоза" – традиционный салат на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Салат "Мимоза" на 8 Марта
Салат "Мимоза" на 8 Марта
Фото: Depositphotos

В этом году украинский шеф предлагает приготовить немного необычную "Мимозу" – без куриных яиц и майонеза. Легкое и полезное блюдо не оставит равнодушным ни одного гостя.

Новая "Мимоза"

Ингредиенты:

  • Морковь
  • Картофель
  • Консервированный тунец
  • Петрушка
  • Белые сухари
  • Перепелиные яйца
  • Маринованный лук

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Рецепт приготовления:

  1. Заверните морковь и картофель в фольгу и запеките в духовке до готовности.
  2. Перепелиные яйца положите в кипящую воду и проварите 2 минуты.
  3. Сухари смешайте с зеленью и перебейте до однородности в блендере.
  4. Готовый картофель и морковь разомните небрежно пальцами и выложите как основу. Посолите.
  5. На картофель и морковь выложите несколько перепелиных яиц. Сверху положите маринованный лук.
  6. Следующим слоем выложите консервированный тунец. Если вам мало жидкости, добавьте пару ложек маринада из тунца или пару ложек растительного масла. Засыпьте хлебными крошками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису на 8 марта. Сайт Сегодня.Lifestyle также делился рецептом салата "Ландыши".

Смотрите видео, как празднуют 8 марта во всем мире:

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Источник: Сегодня
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