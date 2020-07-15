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Минестроне: рецепт итальянского супа с летними овощами и пастой

Сегодня, 14:16

Минестроне можно варить как на воде, так и на мясном бульоне

Минестроне – классический итальянский суп из свежих сезонных овощей. Это наваристое, густое, вкусное и необычайно красивое, благодаря разноцветным овощам, блюдо.

Кроме овощей, в минестроне часто добавляются бобовые (фасоль, кукуруза или горох), мелкая паста, соус песто, бекон и тертый сыр.

Минестроне с летними овощами

Минестроне с летними овощами
Минестроне с летними овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 52 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 луковица
  • Зерна с одного початка кукурузы
  • 200 г брокколи
  • 2-3 помидора
  • 1 зеленый цукини
  • 1 желтый цукини
  • Горсть мелкой пасты
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сушеные итальянские травы – по вкусу
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Тертый пармезан – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Все овощи нарезать мелкими кубиками.
  2. Лук мелко покрошить, сельдерей нарезать тонкими дольками.
  3. В кастрюле с толстым дном обжарить лук и морковь на оливковом масле. Затем добавить сельдерей, цукини и готовить еще 5 минут.
  4. Добавить помидоры, тушить еще несколько минут.
  5. Всыпать итальянские травы, соль, перец, остальные овощи и влить 1 л горячей воды. Варить 10 минут на слабом огне, за 5 минут до готовности добавить мелкую пасту.
  6. Готовый суп разлить по тарелкам, присыпать тертым пармезаном, капнуть оливкового масла и подавать.

Полезный совет

Осенью вместо одного цукини можно взять 100-150 тыквы.

Смотрите видео, как сварить суп из чечевицы с беконом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить минестроне с беконом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.

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Источник: Сегодня
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