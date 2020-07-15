Минестроне: рецепт итальянского супа с летними овощами и пастой
Минестроне можно варить как на воде, так и на мясном бульоне
Минестроне – классический итальянский суп из свежих сезонных овощей. Это наваристое, густое, вкусное и необычайно красивое, благодаря разноцветным овощам, блюдо.
Кроме овощей, в минестроне часто добавляются бобовые (фасоль, кукуруза или горох), мелкая паста, соус песто, бекон и тертый сыр.
Минестроне с летними овощами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 52 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 1 луковица
- Зерна с одного початка кукурузы
- 200 г брокколи
- 2-3 помидора
- 1 зеленый цукини
- 1 желтый цукини
- Горсть мелкой пасты
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеные итальянские травы – по вкусу
- 1 ст.л. оливкового масла
- Тертый пармезан – для подачи
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Способ приготовления:
- Все овощи нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко покрошить, сельдерей нарезать тонкими дольками.
- В кастрюле с толстым дном обжарить лук и морковь на оливковом масле. Затем добавить сельдерей, цукини и готовить еще 5 минут.
- Добавить помидоры, тушить еще несколько минут.
- Всыпать итальянские травы, соль, перец, остальные овощи и влить 1 л горячей воды. Варить 10 минут на слабом огне, за 5 минут до готовности добавить мелкую пасту.
- Готовый суп разлить по тарелкам, присыпать тертым пармезаном, капнуть оливкового масла и подавать.
Полезный совет
Осенью вместо одного цукини можно взять 100-150 тыквы.
Смотрите видео, как сварить суп из чечевицы с беконом:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить минестроне с беконом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.
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