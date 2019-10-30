Минестроне с беконом: рецепт итальянского овощного супа

Рецепт первого блюда от Даши Малаховой

Минестроне с овощами и беконом Фото: Depositphotos

Овощной суп минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Его ингредиенты могут варьироваться до бесконечности в зависимости от сезона, вкуса и наличия продуктов.

Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:

Обилие овощей и зелени делают его очень ароматным и полезным. А для сытности мы добавим еще несколько кусочков бекона.

Минестроне с беконом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 л любимого бульона

8 кусочков бекона, мелко нарезать

50 г спагетти

3 стебля сельдерея, нарезать

1 цукини, нарезать кубиками

1 соцветие брокколи

8 стручков спаржевой фасоли

1 сладкий перец, нарезать кубиками

1 морковка, почистить и нарезать кубиками

2 картофелины, почистить и нарезать кубиками

2 луковицы, почистить и мелко нарезать

2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать

1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке

50 г тертого пармезана

Оливковое масло

Базилик, мелко нарезать

Сушеный орегано

Веточки розмарина

Соль, перец

Способ приготовления:

В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком. Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут. Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном. За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.

Как сделать минестроне вкуснее

Чтобы сделать вкус минестроне более ярким, в масло, на котором обжаривают овощи, нередко добавляют перец чили, корень имбиря, чеснок. В самом конце приготовления в суп кладут пряные травы – базилик, душицу, тимьян и укроп. Довольно часто используют и классический итальянский соус песто.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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