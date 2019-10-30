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Минестроне с беконом: рецепт итальянского овощного супа

Рецепт первого блюда от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Минестроне с овощами и беконом
Минестроне с овощами и беконом
Фото: Depositphotos

Овощной суп минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Его ингредиенты могут варьироваться до бесконечности в зависимости от сезона, вкуса и наличия продуктов.

Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:

Обилие овощей и зелени делают его очень ароматным и полезным. А для сытности мы добавим еще несколько кусочков бекона.

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Минестроне с беконом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 л любимого бульона
  • 8 кусочков бекона, мелко нарезать
  • 50 г спагетти
  • 3 стебля сельдерея, нарезать
  • 1 цукини, нарезать кубиками
  • 1 соцветие брокколи
  • 8 стручков спаржевой фасоли
  • 1 сладкий перец, нарезать кубиками
  • 1 морковка, почистить и нарезать кубиками
  • 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
  • 2 луковицы, почистить и мелко нарезать
  • 2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать
  • 1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке
  • 50 г тертого пармезана
  • Оливковое масло
  • Базилик, мелко нарезать
  • Сушеный орегано
  • Веточки розмарина
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком.
  2. Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут.
  3. Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном.
  4. За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.

Как сделать минестроне вкуснее

Чтобы сделать вкус минестроне более ярким, в масло, на котором обжаривают овощи, нередко добавляют перец чили, корень имбиря, чеснок. В самом конце приготовления в суп кладут пряные травы – базилик, душицу, тимьян и укроп. Довольно часто используют и классический итальянский соус песто.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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