Минестроне с беконом: рецепт итальянского овощного супа
Рецепт первого блюда от Даши Малаховой
Овощной суп минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Его ингредиенты могут варьироваться до бесконечности в зависимости от сезона, вкуса и наличия продуктов.
Смотрите видео, как приготовить необычный тыквенный суп:
Обилие овощей и зелени делают его очень ароматным и полезным. А для сытности мы добавим еще несколько кусочков бекона.
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Минестроне с беконом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 л любимого бульона
- 8 кусочков бекона, мелко нарезать
- 50 г спагетти
- 3 стебля сельдерея, нарезать
- 1 цукини, нарезать кубиками
- 1 соцветие брокколи
- 8 стручков спаржевой фасоли
- 1 сладкий перец, нарезать кубиками
- 1 морковка, почистить и нарезать кубиками
- 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
- 2 луковицы, почистить и мелко нарезать
- 2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать
- 1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке
- 50 г тертого пармезана
- Оливковое масло
- Базилик, мелко нарезать
- Сушеный орегано
- Веточки розмарина
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком.
- Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут.
- Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном.
- За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.
Как сделать минестроне вкуснее
Чтобы сделать вкус минестроне более ярким, в масло, на котором обжаривают овощи, нередко добавляют перец чили, корень имбиря, чеснок. В самом конце приготовления в суп кладут пряные травы – базилик, душицу, тимьян и укроп. Довольно часто используют и классический итальянский соус песто.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.
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